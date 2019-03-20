الهيئة الملكية بالجبيل تنظم المؤتمر والمعرض السعودي للروبوتات بـ 27جلسة وورشة عمل

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل المؤتمر والمعرض السعودي للروبوتات وذلك ضمن فعاليات موسم الشرقية وذلك خلال الفترة من 25 – 27 مارس 2019م بالإضافة إلى المعرض المصاحب في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية. بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين في الروبوتات والذكاء الاصطناعي من داخل وخارج المملكة.

حيث يهدف هذا المؤتمر إلى اثراء الجانب العلمي. وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة الذي يشكل أحد برامج رؤية 2030 لتطوير أنماط الحياة بالإضافة إلى مناقشة موضوع التصنيع الذكي وتطبيقات الأتمتة، وأسباب انتشار الروبوتات الصناعية، ونقص المهارات في سوق العمل السعودي، وتطبيقات السلامة في مجال الروبوتيكس.

حيث تتضمن فعاليات المؤتمر 21 جلسة وورقة عمل في مستقبل الروبوتات في الشرق الأوسط، والابتكار والتصنيع الذكي لدعم رؤية 2030، والثورة الصناعية الرابعة والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والتوزيع الذاتي وأنظمة الروبوتات المتعددة، واستخدام المادة الحديثة في عملية الروبوتات اللاسلكية الزاحفة للاختبار الداخلي للأنابيب في خدمة محطات ضغط الغاز .

وسيشهد المؤتمر ايضاَ عرضاً لحلول المعاينة الروبوتية تحت الماء، والتوطين ثلاثي الأبعاد في حيز محصور، وتحديات PEISD باستخدام ROAV أثناء معاينة الشعلة، والروبوتات في حقل النفط والغاز خلال التجربة السعودية، والصيدلية الذكية في كيفية مساعدة الروبوت الصيدلي في صرف الوصفات بكفاءة عالية، ودور الروبوت في تلوث الهواء الداخلي، والاستشعار برسم الخرائط وتنقية الهواء.

وتتواصل إعمال المؤتمر بورقة عمل عن ملاحة الروبوت المتنقل المستقل في البيئات الخطيرة الغير معروفة ، وتصميم وتنفيذ صناعة عربة كهربائية مستقلة تماماً ، ودور الروبوت في مساعدة المصابين بالصمم ، ونظام إنترنت الطائرات المسيرة عبر السحابة الالكترونية لإدارة الطائرات المسيرة عبر الإنترنت ، والمنصات الروبوتية بالتطبيق والتقييم للمخاطر الأمنية ، و التقدم في تشغيل الروبوت والتحكم به، والتشغيل بواسطة الذكاء الاصطناعي ، ومعالجة تعلم الآلة المنخفضة بالطاقة والفرص المتاحة للروبوتات ، والروبوتات السحابية بالتعليم العميق والطباعة ثلاثية الأبعاد لتطوير الروبوتات الاجتماعية ، والحوسبة محورها الانسان .

الجدير بالذكر أنه سيصاحب هذا المؤتمر عدة ورش عمل تحمل عنوان تنظيم مشروعات الروبوتات في المملكة العربية السعودية والتي تتحدث عن كيفية بداية العمل في الروبوتات ونظام رجع الصدى في مشروعات الروبوتات، وكيفية منافسة الشركات الكبيرة في هذا المجال، وورشة عمل عن نوع الروبوت والارتفاع الأقصى والتي تشرح كيفية بناء مشروعك Mokeblocks الخاص، بالإضافة إلى برمجة جهازك بالهاتف بالاكتشاف والتعليم مع الروبوت المساعد.