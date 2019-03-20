غرفة الشرقية تقدم استشارات متخصصة لرواد الاعمال في الخفجي

نظّمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفرعها بمحافظة الخفجي برنامج “الاستشارات المجانية” الاحد الماضي 17 مارس 2019 لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد دارت معظم الاستشارات حول أبرز التحديات التي تواجه هذه المشاريع في مجالات “التسويق، والتمويل، والإدارة.

وقدّم الفريق المشارك في البرنامج الذي يضم عددا من المتخصصين الاستشارات اللازمة، وبعض المقترحات العملية، المبنية على معطيات وتجارب في هذا الشأن.

يذكر أن البرنامج، هو أحد برامج مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة ويستهدف في الدرجة الأساس الراغبين في بدء مشاريعهم، والذين يعانون من صعوبة البدايات، ويأتي في الدرجة الثانية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة التي قد تواجه بعض التحديات في مسيرتها العملية وتتطلع لمقترحات وتوصيات تساعدها لمواصلة المسيرة، وعدم الوقوع في خطر الفشل، وكذلك الراغبين لتطوير أعمالهم ومشاريعهم، ويتطلعون لمساعدة معينة لحلول مناسبة لبعض العوائق التي تواجههم في الوقت الحالي أو في المستقبل، كما استفاد من البرنامج بعض المهتمين بهذا الشأن، والراغبين في رفع مستوى معارفهم بوضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتحديات التي تواجهها.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جملة من الفعاليات تنفذها الغرفة لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشمل الدورات التدريبية والندوات وورش العمل واللقاءات الموسعة، وذلك انطلاقا من قناعة بأهمية دور هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني.