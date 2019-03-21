أمير حائل يسلم عدداً من مستفيدي «الإسكان التنموي» ويوقع اتفاقية لتطوير 6 مخططات جديدة

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، بحضور كل من: صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الاسكان للدعم السكني والفروع، ومعالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ.

كما تم توقيع 6 اتفاقيات لتنفيذ وتطوير البنية التحتية لعدد 6 مخططات جديدة في منطقة حائل، تبلغ مساحتها نحو 5 مليون متر مربع، وتحوي أكثر من 5 آلاف قطعة أرض، وتتضمن الاتفاقية إيصال شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة، تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان.

وشملت الاتفاقيات كل من المخططات التالية: مخطط محافظة سميراء الممتد على مساحة 249,968.00 متر مربع، والذي يوفر نحو 849 أرضاً مجانية، ومخطط محافظة موقق والشملي الواقعان بمدينة حائل على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، ويوفران 960 قطعة أرض، كما تم توقيع اتفاقية تطوير مخطط بقعاء 2 الشرقية الواقع شرق محافظة بقعاء حيث تتجاوز مساحته 809 ألف متر مربع، ويوفر 536 أرضاً، ومخطط المدائن والذي يقع على مساحة تتجاوز 2 مليون متر مربع ويوفر 2307 قطعة أراض سكنية.

وأكّد سمو أمير منطقة حائل على أهمية تطوير مخططات الاراضي السكنية في المنطقة وتوفير جميع الخدمات فيها تمهيداً لتسليمها للمواطنين، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في توفير هذه الخيارات أمام المواطنين من أهالي المنطقة، كما ثمّن سموه الدعم الكبير الذي تحظى به المنطقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتوجيهاتهما السديدة بتوفير جميع سبل الرفاهية لأبناء الوطن كافة.