أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الأمير سطام

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم الخميس , حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز، وذلك بالمدينة الجامعية بالخرج .

بدأ الحفل بمسيرة الخريجين من مختلف التخصصات في درجة البكالوريوس والماجستير.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الحضور فلماً تمثيلياً يروي قصة كفاح أحد طلاب الجامعة خلال مسيرته الجامعية وما تعرض له من مواقف وصعوبات حتى تغلب عليها بكل جد واجتهاد ليأتي اليوم المنتظر في حفل تخرجه مع زملائه الطلاب ثم ألقى الطالب أحمد بن شيحان العنزي من كلية الطب كلمة الخريجين رحب فيها بسمو أمير منطقة الرياض، منوهًا بما وجده الطلاب في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز من فرصةَ لطلبِ العلمِ ، والمشاركة في الأنشطة الطلابية، والمسابقاتِ البحثيةِ والأعمالِ التطوعية والخدمة المجتمعية التي مكنت الطلاب من تحقيق ذواتهم وصقل مهاراتهم .

بعدها ألقى معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الرياض لرعايته الحفل وبالحضور من أولياء أمور الطلاب، وقال: “إن النجاح والتخرج مدعاة للفرح والسعادة لصاحب الإنجاز ولمن ساهم وشارك في تحقيقه ونحن في الجامعة نسعد بكل انجاز يتحقق ونبارك للمنجزين ونشكر المساهمين في تحقيقه” .

وأشار معاليه أنه في شهر رمضان القادم تكمل الجامعة عشر سنوات من عمرها وخلال هذه الفترة ضخت الجامعة لسوق العمل أكثر من 27 ألف خريج وخريجة 60% منهم من أقسام الطالبات .

وأوضح أن جامعة الأمير سطام جامعة مرنة تعمل على التكيف مع متطلبات التنمية والتوجهات الاستراتيجية ومن هذا المنطلق أطلقت الجامعة مع بداية هذا العام الإصدار الثاني للخطة الاستراتيجية برؤيتها الجديدة ” جامعة متميزة في التعليم، منافسة في البحث العلمي الداعم لاقتصاد المعرفة، وفاعلية في الشراكة والمسؤولية المجتمعية ” متخذين شعاراً لنا ” جامعة يفخر بها الوطن ” كما حددت الخطة عشرة أهداف استراتيجية متوافقة مع رؤية المملكة 2030 لنساهم في تحقيق وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر .

وأفاد مدير الجامعة أنه على مستوى الشراكة والمسؤولية المجتمعية أطلقت الجامعة برنامجاً نوعياُ في الأسبوع الماضي موجهاً للمرأة يعنى بالتوعية من سرطان الثدي وإجراء مسح وفحوصات متقدمة للكشف المبكر لهذ المرض من خلال المستشفى الجامعي وكذلك العديد من البرامج المجتمعية لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين وغيرهم .

وفي ختام كلمته ثمّن حضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورعايته لهذا الحفل، مشيداً بحرص سموه الدائم على دعم الجامعة ومساندتها، كما شكر كل من عمل على تنظيم هذا الحفل، مهنئاً الطلاب الخريجين وأولياء أمورهم، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

بعدها أعلن عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الصقر نتائج خريجي الدفعة العاشرة للفصل الأول والمتوقع تخرجهم في الفصل الثاني للعام الدراسي 1439هـ / 1440هـ، وعددهم ١٦٥١ طالباً موزعين على كليات الجامعة في جميع مقارّها في المحافظات الست .