غرفة الشرقية تنظم منتدى الشرقية التجاري الشهر المقبل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور ومشاركة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تنظم غرفة الشرقية في السابع عشر من أبريل المقبل “منتدى الشرقية التجاري”، ذلك بالمقر الرئيسي للغرفة بالدمام.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي بأن المنتدى سوف يبحث عددا من المحاور الهامة ذات العلاقة المباشرة بالنشاط التجاري، منها “تشريعات وأنظمة التجارة الإلكترونية وأثرها على قطاع التجزئة”، ذلك لما تمثّله التجارة الإلكترونية من أهمية كونها اللغة السائدة في الأسواق، خصوصا في أسواق التجزئة.

وأضاف الخالدي بأن المنتدى سوف يستعرض قصص نجاحات بعض المؤسسات البارزة في مواجهة التحديات والصعوبات، وذلك بغرض تبادل وجهات النظر حيال الحلول المطروحة تجاه هذه التحديات وتلك الصعوبات.

وذكر الخالدي بأن المنتدى سوف يشهد جلسة حوارية مباشرة مع معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يتم من خلالها بحث هموم العاملين في القطاع التجاري، والوقوف على مرئيات الحلول مع معاليه.

ولفت إلى أن هذا المنتدى وهو من أنشطة اللجنة التجارية بغرفة الشرقية يدخل ضمن رسالة الغرفة الرامية لتطوير النشاط التجاري، وفتح المزيد من آفاق العمل أمام القطاع الخاص، والبحث عن مرئيات الحلول للمصاعب التي تواجه هذا القطاع.

وأشار إلى أن استعدادا كبيرا بذلته اللجنة العلمية للمنتدى، واختارت عددا من الخبراء والمتحدثين ممن يملكون الخبرة والمعرفة والتجربة متوقعا أن يكون المنتدى إضافة أخرى للنشاط التجاري في المنطقة الشرقية.

وثمن الخالدي لسمو أمير المنطقة الشرقية رعايته لفعاليات هذا المنتدى ولمعالي وزير التجارة والاستثمار تفاعله مع المنتدى والمشاركة في إحدى جلساته.