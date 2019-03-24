متخصصة: التعامل الإيجابي مع الطفل العنيد يصنع منه قائدا في المستقبل

نظمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الاعمال بالتعاون مع مركز صناعة فكر للتدريب، محاضرة توعوية بعنوان “مهارات التعامل مع الطفل العنيد”، احتضنها فرع الغرفة بحي الفناتير بالجبيل الصناعية.

وتحدثت المدربة المعتمدة من الاكاديمية العالمية للتدريب والاستشارات ومستشار أسري وتربوي نوال بنت محمد الضويان خلال المحاضرة التي عقدت الأربعاء 20 مارس 2019، حول محاور عدة منها إمكانية فهم الطفل، وكيفية التعامل مع صفة العناد باعتبارها مشكلة فعلية، واستراتيجيات حماية الطفل وضمه الى صفوف والديه، واستخدام رباعية السلام لتحقيق علاقة سليمة مع الطفل، بالإضافة الى وسائل تغذية العناد من خارج محيط الاسرة.

وأكدت الضويان خلال المحاضرة التي شهدت حضورا لافتا من التربويات والمهتمات والمتخصصات، بان التعامل الإيجابي مع الطفل العنيد يصنع منه نجما وقائدا في المستقبل، مشيرة الى ان حنكة الوالدين في التعامل مع أطفالهم تستطيع تغيير مسار الطفل ليكون نموذجا يفخرون به. وفي الختام تم تكريم نوال الضويان.