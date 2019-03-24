تنظم غرفة الشرقية ضمن أنشطة وبرامج لجنة المقاولات برئاسة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة حمد بن حمود الحماد محاضرة بعنوان” مفاهيم أساسية قبل بناء بيتك ” وذلك في الموافق يوم الاثنين 25 مارس 2019 يحتضنها المقر الرئيس للغرفة.

وتستعرض المحاضرة التي يقدمها رئيس لمركز مساد للتدريب الدكتور سمير أكبر، عند الساعة السادسة بقاعة الشيخ حمد القصيبي أبرز المعلومات والخطوات اللازمة عند بناء المنزل بالإضافة الى الإجراءات المتبعة عند البدء في بناء المنزل الخاص.

وتأتي المحاضرة في إطار اهتمام الغرفة ممثلة بلجنة المقاولات بمتابعة أعمال القطاع الخاص وتفعيل وتطوير العلاقة بينه وبين الجهات ذات العلاقة بما يعزز ويسهل أعماله.