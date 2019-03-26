الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن برنامج التنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، برنامج التنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وفور وصول سموه لمقر قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بمدينة عرعر تجول داخل الأركان المشاركة التي تضمنت مبادرات تنموية لتعزيز مجال المبادرات الاجتماعية وتنمية القطاعات غير الربحية.

بعد ذلك عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن التنمية الاجتماعية.

إثر ذلك ألقى معالي وزير العمل والتنمية والاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي كلمة أكد فيها أن الوزارة تعمل على مجموعة من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير القطاع غير الربحي، ورفع مستوى إسهام القطاع في التنمية، والعمل على إيجاد محفزات للقطاع، والممكنات الرئيسيّة للقطاع غير الربحي، ومبادرات القطاع غير الربحي ضمن برنامج التحول الوطني من خلال تشجيع العمل التطوعي، وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية، ودعم نمو القطاع، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق.

وأعرب معاليه في ختام كلمته عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما تجده وزارة العمل من دعم واهتمام وتشجيع وإقامة المبادرات الاجتماعية الخادمة لأبناء المنطقة.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مبادرات التنمية الاجتماعية تناول تعزيز مجال المبادرات الاجتماعية وتنمية القطاعات غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، وذلك من خلال برامج التمكين المختلفة وتطوير وتحسين فاعليتها وتأهيل قدرات القائمين عليها، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والأهلية لتحقيق التكامل الاجتماعي، تماشياً مع أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

إثر ذلك سلم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الرخص لجمعيات مدارك النسائية، وشباب المستقبل، ورعاية الأيتام، والجمعية الصحية .

وفي الختام تسلم سموه درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.