افتتاح 9 مراكز إسعافية ضمن خطة التحول الوطني 2019

ترأس وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي أمس، الاجتماع الثالث عشر لمجلس إدارة الهيئة في مقر الهيئة بحي الصحافة بالرياض، وتم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل بمبادرات التحول الوطني والمتضمنة افتتاح عدد 9 من المراكز الإسعافية في الربع الأول من عام 2019م بالإضافة الى نشر الخدمة الإسعافية في بعض المناطق والمدن والقرى.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على خطط الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص زيادة الكوادر البشرية الميدانية التي ستكون متواكبة مع خطط الهيئة في نشر الخدمة الإسعافية، واعتماد التقرير السنوي للهيئة للعام 2018 والاطلاع على خطط الهيئة الموسمية للحج والعمرة واستعدادات الهيئة لها، كما قام المجلس بمتابعة القرارات السابقة والاطلاع على مستجدات أعمال الهيئة.