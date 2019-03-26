اليوم العالمي للمرأة: كيف تعمل تقنيات إل جي الذكية على تمكين المرأة السعودية

فيما يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر مارس ويشيد بإسهاماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في تنمية المجتمع ورفاهه، تفخر شركة إل جي الكترونيكس، رائدة التكنولوجيا والابتكار، بمجموعة أجهزتها الذكية الواسعة التي تمكّن المرأة وتجعل حياتها أكثر سهولة وإنتاجية ومتعة.

وبالنسبة للنساء السعوديات، بات هذا الأمر أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى. ففي الأعوام الأخيرة، ومع تزايد أعداد النساء المنضمات إلى القوى العاملة، تغير المشهد في سوق العمل السعودي. وفي ظل الرؤية الوطنية 2030، تتوقع المملكة العربية السعودية في العقد القادم زيادة في أعداد النساء العاملات بنسبة 8%.

إذن، كيف تساعد إل جي النساء، وخصوصاً النساء العاملات، من خلال أجهزتها المنزلية المدمجة وأجهزتها الذكية المتصلة، على بلوغ كامل إمكانياتهن وتحقيق أهدافهن الطموحة؟

الحواسيب المحمولة: خفيفة وتدوم لفترة طويلة

دعونا نبدأ بالنساء في مرحلة التعليم. تصنع إل جي الأدوات الدراسية المثالية للطالبات في المرحلة الجامعية من خلال مجموعة الحواسيب المحمولة gram، والتي تعرف على نطاق واسع بأنها الأخف وزناً في أسواق اليوم. ويمتاز جهاز gram 17 بقدرة بطاريته التي تدوم لمدة 19 ساعة متواصلة، وشاشته الاستثنائية قياس 17 بوصة والتي تناسب الطلبة الذين يكتبون المقالات ويدرسون المقررات عبر الانترنت لساعات طويلة. ومن خلال تحويله إلى جهاز لوحي، يشكل الطراز 2 في 1 الجهاز المثالي للصفوف الدراسية، كصفوف الرسم والعصف الذهني، وتسجيل الملاحظات. لم تكن الدراسة يوماً أكثر متعة وفائدة مما هي عليه اليوم.

جهاز ستايلر: خزانة ذكية تلهم الثقة

تعتبر خزانة إل جي ستايلر الإضافة المثالية للمرأة العاملة. تقضى تقنية TrueSteam من إل جي على 99% من الجراثيم للحصول على ملابس نظيفة ومنعشة ومنح المرأة مظهراً أنيقاً ومرتباً دون الحاجة إلى استخدام الماء. ومن خلال هذه الخزانة، سوف تحظى جميع النساء بالثقة والشعور بالنجاح.

المكانس الربوبتية: البراعة والكفاءة

بالنسبة إلى الأعمال المنزلية، يعتبر التنظيف مهمة شاقة ورتيبة، ومن شأن تقليص الوقت الذي يستهلكه التنظيف أن يساهم في تمكين المرأة. تأخذ المكانس الربوبتية التنظيف إلى مستوى جديد كلياً بفضل كفاءتها وتعدد استعمالاتها. ومع قدرات تنظيف الحواف والحركة دون عقبات، تعتبر أحدث طرازات إل جي للمكانس الربوبتية أكثر من مجرد أجهزة تنظيف بسيطة. حيث تمتاز المكانس الربوبتية اليوم بإمكانية التوصيل الذكي للمنزل، والتحكم الصوتي، والتنظيف المجدول، والصيانة الخالية من المتاعب، والتحرك الذكي، وغيرها الكثير. وتتوافق مكنسةTurbo+ بتقنية HOM-BOT مع المساعد الشخصي Google Assistant وAmazon Alexa، وتوفر تحديثات التنظيف في الوقت الفعلي عبر سجلات الفيديو والأنشطة. كما تعمل المكنسة على امتصاص الاهتزازات والتقليل من الضوضاء، مما يجعلها أحد أكثر المكانس الربوبتية هدوء في الأسواق.

غسالات الصحون: أداء مذهل

بالنسبة لغسالات الصحون، تضع غسالة إل جي SteamClean معايير جديدة لغسيل الأطباق من خلال تقنية TrueSteam الفريدة من نوعها. وينظف هذا المنتج الثوري الأطباق بطريقة أكثر فعالية ويوفر مجموعة كبيرة من التقنيات الاستثنائية لتعزيز الأداء ومنح العملاء طريقة جديدة كلياً لغسيل الأطباق. ومن خلال رش المحتويات بالبخار في نهاية الدورة، تقلل غسالة الصحون من إل جي من بقع الماء غير المرغوب فيها.

الأفران: تجربة طهي متميزة

تجعل إل جي عملية الطهي أكثر متعة من خلال أجهزتها ذات التقنية العالية. وتعشق النساء العاملات بشكل خاص تحضير الوجبات السريعة سهلة التحضير في الفرن، وتوفر ميزة التنظيف السهل EasyClean المزيد من الوقت عبر إزالة أي بقايا طعام منتشرة في داخله. وتوفر المطابخ الذكية من إل جي تجربة طهي متميزة وبيئة مضيافة خالية من المشاكل حتى تتمكن العائلات من الاستمتاع بتجربة طهي مثالية دون الحاجة إلى طلب الطعام الجاهز أو الخروج لتناوله في الخارج.

أجهزة التلفاز: تجربة سينمائية

في عالم الترفيه العائلي، توفر أجهزة التلفزيون المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي منLG مع المساعد الشخصي Google Assistant، تجربة مشاهدة سلسلة تتيح للمستخدم إدارة المهام اليومية بسهولة، والعثور على إجابات للأسئلة المهمة، والتحكم بالأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة. كما توفر تلك الأجهزة نوعية صور غير مسبوقة تعيد من خلالها خلق التجربة السينمائية بالطريقة التي يحلم بها صانعو الأفلام لمساعدة أفراد العائلة على قضاء وقت ممتع معاً.

مكيفات الهواء الذكية: التوزيع الأمثل للهواء

يحلل مكيف الهواء الذكي من إل جي المزود بتقنية إل جي للتعلم العميق أنماط السلوك اليومية لأفراد العائلة، بما في ذلك الغرف الأكثر استخداماً في أوقات محددة طوال اليوم. ومن خلال هذه المعلومات، يصبح مكيف الهواء المزود بتقنية التعلم العميق قادراً على تقييم كيفية توفير درجات الحرارة المناسبة بسرعة وكفاءة، موفراً التبريد السريع إلى مناطق محددة.

منزل سعيد .. وظيفة سعيدة

كان هذا استعراض لبعض أجهزة إل جي الذكية والمتصلة والمدمجة التي تعمل على تمكين وإلهام نساء اليوم من خلال الجمع بين الرفاهية والأداء.

وفي هذا السياق، قال إدي جون، رئيس شركة إل جي الكترونيكس في المملكة العربية السعودية: “تساعد منتجات إل جي الذكية النساء العاملات على توفير الوقت والمال والطاقة، وتعزيز الكفاءة، وقضاء المزيد من الأوقات المميزة مع أفراد العائلة”. وأضاف:”من خلال إضافة المزيد من المزايا الفريدة من نوعها، ترفع أجهزة إل جي مستوى الراحة والكفاءة، وتساعد المرأة على أن تحيا حياة مهنية أكثر سعادة، مما يعني منزلاً أكثر سعادة.”

وتتيح شركة إل جي الكترونيكس للمرأة، من خلال ما توفره اليوم من مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية وتكنولوجيا تبرز في المنتجات اليومية، المزيد من الطرق للتحكم بمنزلها والاستمتاع بحياتها والذهاب إلى عملها دون أي قلق.