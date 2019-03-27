شاركت شركة نجم لخدمات التأمين في ندوة التأمين السعودي الخامسة «حماية واستدامة» التي نظمتها اللجنة العامة لشركات التأمين يومي 27 و28 مارس 2019 في فندق كراون بلازا المدينة الرقمية، الرياض.

وتهدف هذه الندوة التي انطلقت تحت رعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) د. أحمد بن عبدالكريم الخليفي إلى مناقشة أبرز المواضيع التى تهم قطاع التأمين في السوق السعودي، والبحث في كيفية تنمية قطاع التأمين مالياً واقتصادياً وتشريعياً.

وانطلقت الندوة هذا العام بحضور المختصين في قطاع التأمين، ونخبة من الإداريين والتنفيذيين على المستويين المحلي والعالمي، وناقشت دور قطاع التأمين في رؤية 2030، وركزت المحاور على تأثير وجود شركات التأمين الأجنبية في السوق، ودور التأمين لتعزيز ثقافة الادخار، والتأمين على السيارات النسائية.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لشركة نجم د. محمد السليمان «تشكل هذه الندوة أهمية كبيرة بالنسبة لنجم لأنها تعتبر إحدى حلقات الوصل بين الجهات المعنية وبين قطاع التأمين والعاملين فيه». وأضاف «أن هذه الندوة ينتج عنها أفكار نيرة وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع التأمين بهدف تطور ونمو القطاع مساهمةً في تحقيق رؤية المملكة 2030»، وأكد: «إن مشاركة نجم كراعي بلاتيني تأتي تأكيداً على الدور الفاعل الذي تقوم به في تطوير قطاع التأمين خاصة من الناحية التكنولوجية حيث أنها تواكب رحلة التحول الرقمي وتقدم أفضل وأحدث الخدمات التكنولوجية لعملائها.«

وتحدث الدكتور السليمان أثناء مداخلته عن هوية نجم الجديدة التي تعكس استراتيجيتها في تعزيز الأتمتة لمختلف خدماتها وتسهيل الحصول عليها من مختلف العملاء، وتكامل هذه الخدمات مع منهج الشفافية الذي تحرص الشركة على تطبيقه في تعاملاتها مع مختلف الأطراف، إلى جانب التأكيد على الموقع والدور المتقدم الذي تمثله في مجال المسؤولية الاجتماعية كشركة حريصة على المساهمة في نشر رسالة السلامة المرورية في مختلف المناطق.«

وفي حديثه عن الاحتيال التأميني قال الدكتور السليمان «أن الاحتيال يعتبر تهديداً خطيراً للاستقرار المالي لأعمال التأمين. وأكد أن مؤسسة النقد تساهم بشكل فاعل في الحد من هذه الظاهرة من خلال لائحة مكافحة الاحتيال التي اعتمدتها».

وأضاف الدكتور السليمان «أن أمام قطاع التأمين الكثير من الفرص الواعدة للنمو والتي تتطلب العمل على عدة محاور أبرزها زيادة الوعي بأهمية التأمين وتثقيف المجتمع بفوائده«.

وتعتبر ندوة التأمين السعودي الملتقى الأكبر للشركات العاملة في قطاع التأمين السعودي وأكبر ملتقى للتأمين في الخليج العربي، ويتم تنظيمها دورياً كل سنتين بهدف تحفيز الدور الاقتصادي لقطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية.