برنامج «رياديون» يعرض تجربة رائد اعمال لطلاب المرحلة الثانوية

نظمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضمن برنامج “رياديون” زيارة الى مدرسة القاسم بن محمد الثانوية بالدمام وذلك للتعريف بجهود المركز والبرنامج الرامية لاكتشاف روّاد الأعمال الصغار وتنمية ثقافة العمل الحر لديهم.

واستضاف البرنامج الذي عقد الثلاثاء 26 مارس 2019 رائد الاعمال وعضو مجلس شباب الاعمال بغرفة الشرقية محمد بن خالد المحمدي الذي نقل تجربته العملية الى طلاب المدرسة، وقدّم جملة من النصائح والارشادات التي يحتاجها رائد الاعمال مستقبلا.

وشدد المحمدي على ضرورة التركيز في العمل وتوسيع دائرة الافكار باعتبار ان الفرد يمتلك العديد من المهارات يستطيع استغلالها باستخدام العديد من الادوات المتاحة، مع الحرص على التفكير من خارج الصندوق وابتداع الأساليب الجديدة ومواكبة التطور التقني الحاصل في العالم، والتركيز على مواصلة التعليم جنبا الى جنب مع استغلال اوقات الفراغ في برامج وفعاليات مفيدة، تدعم التوجه نحو العمل الحر.

يذكر ان برنامج “رياديون” يهدف الى نشر ثقافة العمل الحر بين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس بالمنطقة، وزرع ثقافة العمل الحر مبكراً وتحويل الطالب من باحث عن الوظيفة لصانع فرص وظيفية، والتعريف بالخدمات المقدمة من مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات التمويلية، بالإضافة الى كافة المعلومات التي يحتاجها الريادي المبتدئ.