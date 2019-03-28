أعلنت المحكمة الجزائية بالرياض الإفراج مؤقتاً عن ثلاثة من الموقوفين المشار إليهم في بيان النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ استناداً للمادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، بعد أن تقدموا بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة.
وأشارت المحكمة أن الإفراج المؤقت تم بعد دراستها لطلباتهم التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة وارتأت الموافقة عليها وصدر بموجبه قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عنهم على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهم وحضورهم للجلسات المحاكمة مطلقي السراح لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نسب إليهم.
المحكمة الجزائية بالرياض تفرج مؤقتاً عن ثلاثة من الموقوفين
أعلنت المحكمة الجزائية بالرياض الإفراج مؤقتاً عن ثلاثة من الموقوفين المشار إليهم في بيان النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ استناداً للمادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، بعد أن تقدموا بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة.
-
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن برنامج التنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية…
-
-
-
-
-
المملكة ترفض وتستنكر الإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة…
-
غرفة الشرقية تحتفي باليوبيل الذهبي لمجلة الاقتصاد وتكرم رؤساءها السابقين ورؤساء…
-
خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض متوجهاً إلى الجمهورية التونسية في زيارة رسمية…
استفتاء
هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟
- أؤيد للسعوديين وغير السعوديين معا (52%)
- أؤيد للسعوديين فقط (35%)
- لا أؤيد مطلقا (8%)
- أؤيد لغير السعوديين فقط (5%)
Profile