«الحكير للتجزئة» توقع مع جامعة «الأميرة نورة» إتفاقية للتدريب المنتهي بالتوظيف

وقَّعت “شركة الحكير للتجزئة” وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مؤخرًا مذكرة تعاون وتفاهم في مجال التدريب المتخصص المنتهي بالتوظيف لعدد من طالبات الجامعة للتدريب والتأهيل على العمل في قطاع التجزئة داخل فروع الشركة، ووقع الاتفاقية في مبنى إدارة جامعة الاميرة نورة العضو المنتدب في “شركة الحكير للتجزئة” الأستاذ فيصل الجديعي ووكيلة جامعة الاميرة نورة للشؤون التعليمية الدكتورة نوال الرشيد بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجانبين.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية أكد، فيصل الجديعي العضو المنتدب في “شركة الحكير للتجزئة” أن الشركة تسعى إلى فتح آفاق التعاون مع الجهات التعليمية لتوظيف خريجيها إيمانا من الشركة بضرورة تعميق أطر التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، دعما لرؤية المملكة 2030 الرامية الى دعم توظيف السعوديات وهو مايسهم في تطوير أنشطة الشركة وعملياتها.

وأضافت، الدكتورة هنادي الحكير، رئيس قطاع التدريب بـ “شركة الحكير للتجزئة” أن الشركة تسعى الى تطوير وتنمية مهارات وقدرات المرأة السعودية عبر عدد من البرامج التدريبية في مجالات قطاع التجزئة مثل فنون التواصل والمبيعات وخدمة العملاء وغيرها من المهن بغرض سد الفجوة في المهارات المطلوبة بين شركة “الحكير للتجزئة” وبين مخرجات الجامعات، وقد استطعنا في “الحكير” إيجاد الحلول المناسبة وتطبيق برامج التدريب المنتهي بالتوظيف من خلال إكسابهم الخبرات العلمية والعملية وتدريبهم على برامجنا التدريبية.

من جهتها، أكدت الدكتورة نوال الرشيد وكيلة جامعة الأميرة نورة للشؤون التعليمية أن هذه الاتفاقية جاءت بهدف تزويد الطالبات بالمهارات اللازمة لتعزيز فرصهن في النجاح في حياتهن العملية من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريبية مرنة ومبتكرة قي شركة وطنية كبرى بحجم “الحكير للتجزئة” تعود بالنفع على الطالبات وسوق العمل.

وأشارت، الرشيد الى ان “الحكير” تقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتنوعة لتزويد طالبات الجامعة بالمهارات اللازمة لزيادة فرصهن في الحصول على وظائف، إضافة إلى تعلم القدرة على تحمل المسؤولية والثقة بالنفس، وترجمة الطاقات الكامنة إلى تطبيقات في الواقع العملي، واكتساب الخبرة المناسبة، وتقديم العون اللازم للسعوديات لتمكينهم من أداء مهامهم بنجاح.