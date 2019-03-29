لجنة المقاولات تستعرض برامجها وتستضيف مدير برنامج تمكين

عقدت لجنة المقاولات بغرفة الشرقية برئاسة عضو مجلس الإدارة حمد بن حمود الحماد اجتماعها الثالث للعام الجاري حيث استعرضت جملة من الأنشطة والفعاليات التي تعتزم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة وذلك بمقر الغرفة الرئيس الثلاثاء 26 مارس 2019.

وتشمل أنشطة اللجنة زيارة مع عدد من الادارات ذات العلاقة بالقطاع، وعقد ندوات وورش عمل لمناقشة تحدياته وسبل معالجتها.

من جهة أخرى استضافت اللجنة مدير برنامج تمكين بالدمام عادل القطان، حيث قدم تعريفا عن البرنامج الذي تنفذه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإنجازاته وأهدافه، وسبل التعاون بين المؤسسة وقطاع المقاولات.

وأوضح القطان خلال الاجتماع بأن من أهم اهداف البرنامج هو مساعدة المستفيدين القادرين على العمل لتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديًا، من خلال التدريب والتأهيل واندماجهم في سوق العمل. وقد أبدى أعضاء اللجنة استعدادا للتعاون مع تمكين لتأهيل المستفيدين ودمجهم في المجتمع من خلال الإمكانيات المتاحة.