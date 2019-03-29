هيئة موريشيوس للترويج السياحي تختتم «أسبوع موريشيوس» في المملكة بمؤتمر إعلامي لوزير السياحة «أنيل كومارسينغ غايان«

ارتفاع نسبة الزوار من السعودية إلى موريشيوس في عام 2018 بنسبة 221 % الرياض - رائد العنزي

اختتمت هيئة موريشيوس للترويج السياحي “أسبوع موريشيوس في المملكة العربية السعودية بمؤتمر إعلامي كبير في فندق نارسيس بالرياض، شارك فيه وزير السياحة “أنيل كومارسينغ غايان” وسفير جمهورية موريشيوس بالمملكة العربية السعودية محمد إقبال لاتونا ونائب السفير سميم غفار، ونائب السكرتير الدائم رشاد مولاي، والقنصل الفخري العام لموريشيوس في لبنان سالم بيدون.

وبدأ المؤتمر الصحفي بكلمة وزير السياحة “أنيل كومارسينغ غايان” والتي أعرب فيها عن خالص شكره لقيادة المملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال والتعاون مع الوفد السياحي لجمهورية موريشيوس.

وقال وزير السياحة إن موريشيوس هو عالم منفرد مصغر حيث تتنوع الثقافات والأديان والمجموعات العرقية في سلام وانسجام. لا تقدم موريشيوس تجارب فاخرة مميزة فحسب، بل تقدم أيضًا على سبيل المثال وليس الحصر السياحة البيئية والعلاجية والمنتجعات العلاجية ورياضة المغامرة وبرامج مثيرة للمجموعات، فضلاً عن ملاعب الجولف المذهلة والمشي لمسافات طويلة وركوب الخيل والصيد والطبيعة والحياة البرية ومغامرات التعلق بالحبل ورحلات السفاري بسيارات الجيب والمشي مع الأسود والقفز بالمظلات بالإضافة إلى جميع الأنشطة البحرية التي يمكن الاستمتاع بها”.

وأضاف الوزير: “جميع الأطعمة المقدمة في مطاعم موريشيوس ومحلات البيع تكون حلال، ويمكن للسعوديين تذوق الأطباق المحلية في أي مطعم أو منفذ من اختيارهم دون أي مخاوف”.

وتفاعل سعادة وزير السياحة مع مداخلات الإعلاميين والصحافيين الحضور شارحًا مواطن الجذب والجمال في ربوع موريشيوس، وما تقدمه موريشيوس من خدمات وأنشطة، كالسياحة البيئية والعلاجية والمنتجعات الخلابة.

وفي رد على سؤال أحد الإعلاميين عن تأشيرة السفر لموريشيوس بالنسبة للسائح السعودي، وبشر وزير السياحة جموع مواطني المملكة بأن السائح السعودي لا يحتاج إلى تأشيرة دخول لموريشيوس، وبإمكانه الإقامة كيفما يشاء في البلاد، منوها على توفر كافة المقومات ببلاده للسائح العربي، فضلا عن الخصوصية التي يمتاز بها السائح السعودي، كتوفر فلل خاصة للعائلات وغيرها من الميزات، كما أكد وزير السياح على أن موريشيوس لا يوجد بها إي أمراض مزمنة كما تتمتع الدولة باهتمام ورعاية صحية كاملة .

وجدير بالذكر أن عام 2018، بلغ عدد الزوار من المملكة العربية السعودية إلى موريشيوس 16507، بزيادة قدرها 221 % مقارنة بعدد الزوار من المملكة العربية السعودية في عام 2017 الذي بلغ 5142، مما يجعل المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عشر لأهم الأسواق الدولية للمسافرين إلى موريشيوس.