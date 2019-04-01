شركة الزيت العربية السعودية تعلن عن تدشين برنامج عالمي لسندات متوسطة الأجل وإصدار محتمل للسندات

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (“أرامكو السعودية”) اليوم عن تدشين برنامج عالمي لسندات متوسطة الأجل (“البرنامج”) كما ستقوم بترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين من ذوي العائد الثابت، وذلك بدءًا من 25 رجب 1440هـ (الموافق 1 أبريل 2019م). ومن المحتمل، خلال هذا البرنامج، أن يتم طرح سندات ذات أولوية وغير مضمونة ومُقوَّمة بالدولار الأمريكي (“السندات”)، بناءً على أوضاع السوق.

و سوف تكون السندات – في حال إصدارها – مدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة (United Kingdom Listing Authority) ومقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن London Stock Exchange’s (Regulated Market .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان لا يشكل عرضًا للبيع، أو حثًّا على شراء أي أوراق مالية، كما أنه لن يكون هناك طرحٌ، أو حثٌّ أو بيعٌ لأي أوراق مالية في أي دولة أو ولاية أو إقليم يكون فيه هذا الطرح، أو الحث أو البيع غير القانوني. كما أنه لم يتم تسجيل السندات ولن يتم تسجيلها بناءً على نظام الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933م (Securities Act of 1933)، وتعديلاته، ولن يتم طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أشخاص أمريكيين (US Persons) دون القيام بالتسجيل أو انطباق إعفاء من متطلبات التسجيل.

كما ولا يعتبر هذا البيان طرحًا لأي أوراق مالية للعموم في المملكة المتحدة. ويتم توزيع وتوجيه هذا الإعلان فقط إلى (1) أشخاص خارج المملكة المتحدة، و(2) أشخاص من فئة المستثمرين المحترفين وفقًا للفقرة (5) من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي)(Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)) الأمر2005 (Order 2005 ) (“الأمر”)، و(3) الكيانات ذات الثروة العالية أو أي أشخاص آخرين يُسمَح قانونيًا بالتواصل معهم لهذا الغرض وفقًا للمادة 49 الفقرة (2)(أ) إلى (د) من الأمر، و(4) أي أشخاص آخرين يُسمَح نظاميًا إشعارهم بهذا الإعلان أو الإيعاز بإشعارهم لهذا الإعلان (جميع الأشخاص في (1) إلى (4) يشار إليهم بـ”الأشخاص ذوي العلاقة”). أي نشاط استثماري يخضع لهذا الإعلان سيكون متاحًا فقط وتتم مشاركته فقط مع الأشخاص ذوي العلاقة. ولا يمكن لأي شخص ليس من الأشخاص ذوي العلاقة التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

المحترفون بموجب الـ(MiFID II) / الجهات المؤهلة (ECPs) فقط – السوق المستهدف للمصنعين (product governance MiFID II) هم الأطراف المؤهلين والعملاء المحترفين فقط (جميع قنوات التوزيع).