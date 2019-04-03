«تدكس» تطلق جولتها الإستثمارية الأولى في حفل تخرجها من برنامج بادر كأول شركة سعودية بالمنطقة والمقام بغرفة الشرقية

تدكس تطلق تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) في يوم الثلاثاء الموافق الثاني من إبريل 2019، عقدت تدكس حفل تخرجها من برنامج بادر التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية، و الذي عقد في غرفة الشرقية حيث افتتحت الحفل الإعلامية أ. وئام الدخيل، و شكرت القيادة الحكيمة على دعمها للمشاريع الوطنية الناشئة بمثل هذه المبادرات ورفع نسبة توطين الوظائف و بعدها أعلن رئيس مجلس إدارة تدكس د. عبدالرزاق بن علي التركي، بكلمته عن إطلاق الجولة الاستثمارية الأولى للشركة و تم توقيعها في الحفل بحضور الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر بالمملكة أ. نواف الصحاف ، مؤكدا على اهتمامهم دوما بالمشاريع الوطنية الناشئة وتوفير الوظائف المناسبة لهم و بارك لتدكس عقد الجولة الاستثمارية الأولى متمنياً لهم مستقبلاً مثمراً ، و تفضل سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية باستلام درع الرعاية نيابة عن سمو أمير المنطقة الشرقية من الشريك المؤسس لتدكس المهندس خالد الزيني، وشكره على دعمه و اهتمامه بالكوادر الوطنية و دعم المشاريع الناشئة، وتحدث الزيني عن تطلعات الشركة بعد الجولة الاستثمارية الأولى محرصاً على استمرار النجاحات و التوسع بالمملكة العربية السعودية بتقديم خدماتهم ومنتجهم التقييمي للمنشآت بهدف رفع جودة الأداء المهني و التشغيلي بالمنشآت.

وشهد الحفل توقيع وإعلان شراكات إستراتيجيه مستقبلية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة مما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وكانت فقرة الطفل سلطان بن نحيت، أصغر متدرب سعودي في تدكس الذي تألق بطموحه أن يبني مستقبل بناء ومتين في وطنه الغالي بعد اكتشافه لمواهبه من خلال برنامج تدكس.

وختم اللقاء بكلمه من ممثل برنامج بادر شاكرا الحضور ومؤكدا اهتمامهم بدعم المشاريع التقنية وتم تكريم المتحدثين والداعمين بالحفل.

جولتها الإستثمارية الأولى في حفل تخرجها من برنامج بادر كأول شركة سعودية بالمنطقة والمقام بغرفة الشرقية.