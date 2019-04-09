مجلس شباب الاعمال بغرفة الشرقية يتعرف على مبادرات جامعة ألتو الفنلندية لدعم ريادة الاعمال

في اليوم الثاني من زيارته فنلندا زار وفد مجلس شباب الاعمال بغرفة الشرقية جامعة ألتو الفنلندية حيث التقى إدارة الجامعة وطاقم التدريس خلال جولة اطلع فيها على أبرز البرامج والتخصصات العلمية والمتخصصة في مجال إدارة وريادة الاعمال حيث استقبلهم مدير وحدة العلاقات الدولية ماركوس انقلز.

وتعرف الوفد خلال زيارة الجامعة التي تأسست في العام ٢٠١٠م على مرحلة اندماج بين جامعة هلسنكي للتكنولوجيا وجامعة هلسنكي للفنون والتصميم على اهم اقسام الجامعة والإنجازات المختلفة لأقسامها، كما اطلع على أبرز مبادراتها والبحوث والدراسات التي قدمتها لمناقشة التحديات التي تواجه رواد ورائدات الاعمال.

وقال رئيس المجلس المهندس عبدالله بن فيصل البريكان بان الوفد تجول في مركز “ستارت اب” بالجامعة حيث تعرف على مبادرات المركز التي تهدف الى إتاحة الفرصة لرواد الاعمال سواء من طلاب الجامعة او من خارجها، وذلك ليقدموا أفكارهم الريادية المتنوعة والمبتكرة، ومن ثم توفر لهم المتخصصين الذين يقدمون لهم النصح والإرشاد بهدف تطوير مهاراتهم، وتمكينهم للبدء في مشروعاتهم الريادية.

كما أوضح البريكان بان الوفد وفي إطار جولته تعرف عن قرب على الخدمات التي يقدمها مركز ديزاين فاكتوري الى رواد ورائدات الاعمال، مشيرا الى ان المركز يشتمل على عدة تخصصات ويستطيع المستفيد الملتحق به تعلم عدة تخصصات في الإنتاج والتصنيع، وهو مركز يجتمع به الطلاب والمعلمين بهدف بناء نوع جديد من ثقافة التعلم القائم لجامعة آلتو الفنلندية، كما زار الوفد ستارت اب ساونا وهو مركز يخصص المساحات المشتركة لرواد الاعمال لتساعدهم في الانطلاق وبدء أعمالهم ومشاريعهم التجارية.