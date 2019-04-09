هواوي تستعرض أحدث هواتفها من سلسلة P30 ذات الكاميرا الفائقة 

قدرات استثنائية غير مسبوقة تغيّر قواعد التصوير الرياض - رائد العنزي

في ظل انطلاق عمليات الحجز المسبق وقبل أيام معدودة من طرح السلسلة الجديدة من هواتف هواوي بي30 في السوق السعودية، نظّمت “هواوي السعودية” لقاء في الرياض استعرضت فيه قدرات الكاميرا الاستثنائية في سلسلة هواتف P30 والتي تحمل الخصائص الجوهرية القوية لسلسلة P من هواوي من ناحية التصميم وقدرات التصوير، والتي تمثل أقوى سلسلة هواتف ذكية مزودة بكاميرا أنتجتها هواوي حتى اليوم.

وشهد اللقاء الذي أقامته “هواوي” حضورا لافتا من الإعلاميين ومحترفي التصوير في المملكة، تخلّله جلسة نقاش أدارها الخبير التقني فيصل السيف وشارك فيها كل من المصوّرين حسين دغريري وبدر الحمد حيث ناقشوا التطورّات في قطاع التصوير بشكل عام والتقدّم الحاصل في قطاع التصوير بالهواتف الذكية، كما استعرضوا تجاربهم بالتصوير في الهاتف الجديد “هواوي بي30 برو”، مبدين إعجابهم بقدرات هذا الهاتف لا سيما الكاميرات التي يتوافر بها خصائص فريدة صممت خصيصا لتلبية متطلبات المستخدمين في عصرنا الحالي، والتي تمكنهم من الاستمتاع بتجربة مميزة وجديدة كليا خلال التقاط الصور.

وتحمل السلسلة الجديدة من هواتف هواوي P30 الخصائص الجوهرية القوية لسلسلة P من هواوي من ناحية التصميم وقدرات التصوير، وتمثل أقوى سلسلة هواتف ذكية مزودة بكاميرا أنتجتها هواوي حتى اليوم. فعلى صعيد إمكانيات الكاميرا، دمجت هواوي فيهما إمكانيات تنافس الكاميرات المحترفة، مثل حساس الصورة المبتكر سوبر سبكتروم (HUAWEI SuperSpectrum)، والعدسة البصرية سوبر زوم (HUAWEI SuperZoom)، والكاميرا الجديدة التي تعمل بتقنية أشعة الليزر تحت الحمراء لقياس المسافة عن المشهد المطلوب تصويره، والتي تسمى تايم أوف فلايت (Time of Flight) أو اختصاراً «تي أو إف»، بالإضافة إلى تقنية متقدمة لتثبيت الصورة بصرياً وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وهكذا اعتماداً على هذه التقنيات الثورية، يقدم الجهازان HUAWEI P30 وHUAWEI P30 Pro للمستخدمين إمكانيات مدهشة لالتقاط الصور ومقاطع فيديو في جميع الأجواء وحالات الاستخدام.

وستغير سلسلة هواتف HUAWEI P30 توقعات المستخدمين من الهواتف الذكية من ناحية جودة التصوير، خاصة بعد أن سجل الهاتف HUAWEI P30 Pro نتيجة قياسية غير مسبوقة في اختبار DxOMark بلغت 112 بالاعتماد على كاميرته الرباعية الجديدة من لايكا، والتي تشمل كاميرا رئيسة بدقة 40 ميجابكسل تتضمن حساس سوبر سبكتروم، وكاميرا واسعة زاوية التصوير جداً بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا للصور البعيدة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا “تي أو إف” من هواوي، ويضاف إلى كل ذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي الرائعة بمستوى جديد تماماً.

ويمتاز الحساس سوبر سبكتروم من هواوي بمقاس 1/1.7 بوصة بقدرته على التقاط الضوء بطريقة مختلفة جذريًا، إذ ينحرف الحساس لألوان RYYB عن مرشح RGBG Bayer التقليدي باستبدال وحدات البكسل الخضراء بوحدات بكسل صفراء فائقة الجودة، ما يرفع معدل إيزو إلى قيمة قصوى تبلغ 409600 على الجهاز HUAWEI P30 Pro و204800 على الجهاز HUAWEI P30.

يتمتع الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro بجسم نحيف وأنيق جداً، إلا أن هذا لم يمنع هواوي من تزويد نظام كاميرته بتقنية رائعة لتقريب المشاهد، أطلقت عليها اسم: سوبر زوم. والحقيقة إنه أعجوبة هندسية غير مسبوقة فعلًا، إذ يقدم تقريباً بصرياً يصل إلى 5 مرات وتقريب هجين يصل إلى 10 أضعاف وتقريب رقمي يصل إلى 50 مرة، ما يمكنه من التقاط صور واضحة ونقية للأشياء البعيدة جداً.

الجديد في كاميرا الجهاز HUAWEI P30 Pro أنها تضم أيضاً عضواً رابعاً هو كاميرا تي أو إف، القادرة على قياس معلومات عمق الصورة كي تتمكن من تقسيم مساحات الصورة بصورة دقيقة جداً. فالقياس الدقيق للمسافة يتيح إنتاج مستويات متعددة من تأثير بوكيه. وفي الوقت ذاته، يلتقط وضع سوبر بوتريه (Super Portrait Mode) جميع التفاصيل الدقيقة…حتى خصلات الشعر المنفردة في الصور. ويدمج هذا الوضع بين معلومات عمق الصورة ويعتمد على خوارزميات طورتها هواوي لإنتاج صور رائعة تتمتع بخلفيات مغشاة وأشخاص ووجوه بتفاصيل غنية ودقيقة تنقل التصوير إلى مستوى جديد تماماً مهما كانت شروط البيئة المحيطة.

وفي النهاية يتدخل الذكاء الاصطناعي ليجمع كل ذلك معاً في لقطة مثالية، وتدعى هذه الميزة AI HDR+ وتتيح للجهاز جمع العديد من الصور الملتقطة بتتابع سريع من الكاميرات الأمامية والخلفية لتصحيح إضاءة الصور زائدة الإضاءة أو ذات الإضاءة الخلفية.

ويقدم الهاتف HUAWEI P30 Pro طريقة جديدة لتصوير مقاطع الفيديو وعرضها، تدعى ميزة تصوير الفيديو دوال فيو1 (المشهد المزدوج ستتوفر في تحديث مقبل) والتي تعتمد على تسجيل الفيديو على كاميرتين في آن لالتقاطه بزاويتين مختلفتين. تنقسم الشاشة إلى نصفين: يظهر النصف السفلي التقاط الفيديو بكاميرا زاوية التصوير العريضة، ويعرض النصف العلوي لقطات الكاميرا المقربة. وبهذا تتمكن من تسجيل الأحداث الكبرى مثل المباريات الرياضية والحفلات الموسيقية بطريقة فريدة، إذ تستطيع ضبط مستويات تقريب الصورة كما تريد.

وبفضل هذا التطور الأساسي في تقنية الحساسات والمقترن بقدرات تثبيت الصورة البصرية والاصطناعية وحساس الفتحة العريضة f/1.6 تتمكن هواوي في هذه الأجهزة من تقديم تجارب رائعة في التصوير الفوتوغرافي والفيديو عبر مجموعة واسعة من السيناريوهات وظروف الإضاءة، حتى في حالات الإضاءة الضعيفة جداً -في الليل مثلاً- ليحصل المستخدم على صور ذات تفاصيل دقيقة وألوان حية ووضوح مذهل.

في المقابل، فإنّ هواوي أعلنت مؤخرا أنها عملت على تطوير كاميرا سلسلة هواتف HUAWEI P30 كي تتناسب مع تطبيق سناب شات، لوضع المزيد من ابتكارات الكاميرا بين يدي المستخدمين، وكي يتمكن مستخدمو تطبيق سناب شات من الانغماس في المزيد من التجارب عند استخدام كاميرا سلسلة هواتف HUAWEI P30.

تجدر الإشارة إلى أن الطلب المسبق بدأ منذ أيام من خلال الموزعين المعتمدين لهواوي في المملكة وسيحصل العميل عند إجراء عملية الحجز المسبق لهاتف HUAWEI P30 Pro قبل 11 أبريل على مجموعة من الهدايا والخدمات تصل قيمتها إلى 2098 ريال سعودي، تشمل كلاًّ من ساعة HUAWEI WATCH GT Active الجديدة والشاحن اللاسلكي الفائق السرعة من هواوي وبطاقة VIP لخدمات ما بعد البيع، في حين سيحصل العميل عند إجراء عملية الحجز المسبق لهاتف HUAWEI P30 قبل 11 ابريل على مجموعة من الهدايا والخدمات تصل قيمتها إلى 1599 ريال سعودي، تشمل كلاًّ من ساعة HUAWEI WATCH GT Active الجديدة وبطاقة VIP لخدمات ما بعد البيع. وستتوفر السلسلة الجديد من أجهزة هواوي في السوق المحلية بدءا من 11 ابريل كالتالي: جهاز HUAWEI P30 Lite بـ 1099 ريال سعودي وجهاز HUAWEI P30 بـ 2499 ريال سعودي وجهاز HUAWEI P30 Pro بـ 3399 ريال سعودي.