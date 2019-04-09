تنظم اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية ” تيسير” يوم الخميس 11/4/2019 حلقة نقاش لاستعراض أهم الإصلاحات والانجازات التي تخدم المستثمرين.

وستركز حلقة النقاش المقرر عقدها بالهيئة العامة للاستثمار بمدينة الرياض، على الإصلاحات المنفذة من قبل وزارة العدل لتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور ومشاركة مجموعة من المختصين القضاة والمحامين والمحاسبين القانونيين، كما سيتم خلال الحلقة تخصيص مدة زمنية للاستماع إلى أراء وملاحظات المشاركين، بهدف دراسة أثرها وكيفية تطبيقها.

من جهتها، أكدت لجنة “تيسير” أنها تقوم بشكل دوري بعقد الاجتماعات واللقاءات مع القطاع الخاص ممثلًا بمجلس الغرف السعودية، لرصد التحديات التي تواجه القطاع ومعالجتها، إضافة إلى متابعة تنفيذ المبادرات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

يذكر أن لجنة “تيسير” تعمل بالشراكة مع 40 جهة حكومية ويرأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وتعمل على تحقيق الأهداف الرئيسية المتمثلة بتحسين بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها عالمياً.