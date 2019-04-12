أمير حائل ونائبه يُناقشان الاستعدادات لموسم السياحة بالمنطقة 2019

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وسمو نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز مؤخراً، آليات تطوير المشاريع والمواقع السياحية بالمنطقة وتهيئتها للزوار استعداداً لموسم حائل 2019، كما تم مناقشة مشروع تهيئة وتأهيل مواقع التراث العالمي في جبة، والشويمس والمسجلة باليونسكو، والمشاريع والمواقع المستهدفة للتطوير.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في قصر أجا بحضور نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقطاعي المناطق والاستثمار السياحي الدكتور حمد السماعيل، ونائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقطاع الآثار والمتاحف رستم الكبيسي، ومستشار قطاع المناطق بالهيئة سعد المهنا، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس زياد المصيول، وعدد من المسؤولين في المنطقة، حيث شدد سمو أمير منطقة حائل، على أهمية العمل مع جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتعريف الهوية السياحية لمنطقة حائل من خلال إعداد إستراتيجية متكاملة برؤية واضحة لتنمية القطاع السياحي بالمنطقة وتحقيق التجربة السياحية المتكاملة لزوار المنطقة.