42 مخالفة يسجلها مكتب عمل الدمام خلال يومين .. والزهراني يؤكد الحملات مستمرة لتعقب مخالفي التوطين

نفذت فرق الرقابة والتفتيش بمكتب العمل بالدمام بإشراف مباشر من رئيس قسم التفتيش نايف العتيبي و مديرة شؤون المرأة العاملة إيمان الزهراني حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية وشعبة الضبط الإداري التابع لشرطة المنطقة الشرقية ووزارة التجارة والاستثمار على المحلات التجارية بأسواق الحب بالدمام والمشمولة بقرارات التوطين حيث بدأ نشاط الحملة الأربعاء الماضي مستمرة إلى يوم الخميس و أسفرت عن ضبط 42 مخالفة لقرارت التوطين.

وأوضح مدير مكتب عمل الدمام عمير الزهراني أن الحملة تأتي امتداداً للحملات والجولات الميدانية التي يقوم بها مكتب العمل بالدمام على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، حيث ضمت الحملة عدد من المفتشين والمفتشات وبمشاركة أمانة المنطقة الشرقية ومساندة شعبة الضبط الإداري التابع لشرطة المنطقة الشرقية ووزارة التجارة في إطار التنسيق المستمر والتعاون المشترك مع تلك الجهات لتعقب مخالفين قرارات التوطين ، وأن وزارة العمل حريصة كل الحرص على توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة وقد شملت الحملة أيضاً التفتيش على البيئة المناسبة لها في إطار التنظيم الجديد للوزارة.

وأضاف الزهراني أن المخالفات التي رصدتها تلك الحملات 42 مخالفة لتلك المنشآت والمحلات التجارية.

كما أكد الزهراني أن الحملات الميدانية مستمرة لتعقب المخالفين لقرارات التوطين وتحسين بيئة سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل والاستثمار بالقطاع الخاص لأبناء وبنات الوطن مؤكداً على أنه لن يتم التواني عن رصد المخالفات وحالات التلاعب على النظام، وتطبيق العقوبات الواردة في اللوائح بحق المخالفين وأصحاب العمل دون استثناء.

ونوه الزهراني بدور المواطنين والمواطنات الرقابي بالإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عبر تطبيق «معاً للرصد» المتاح في الأجهزة الذكية أو من محمد الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد «19911».