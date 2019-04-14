«هدكا» تُنظم منتدى حائل الدولي الأول للرعاية والتأهيل 2019

تُنظم الجمعية الخيرية لرعاية المُعاقين في حائل «هدكا» بالتعاون مع شركائها اللمسات النهائية والأخيرة لانطلاق (منتدى حائل للرعاية والتأهيل -2019)، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل خلال الفترة 10 – 11 شعبان 1440هـ في فندق ميلينيوم حائل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المشرف العام على المنتدى خالد بن علي السيف؛ أن أمير منطقة حائل اعتمد ثلاثة محاور للمنتدى: الأول في البرامج التي تشمل التشخيص، التأهيل، الرعاية، التمكين والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة، والمحور الثاني في برامج الرعاية للأشخاص كبار السن، والمحور الثالث في الخدمات المساندة في قطاع الرعاية والتأهيل، مؤكداً أن قطاع الرعاية والتأهيل في المملكة يحظى بالاهتمام والمتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة، حيث يأتي هذا القطاع في مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030م التي ترمي إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحسين جودة حياتهم.

وأضاف السيف، أن هذا المنتدى المتخصص يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول الفئات المخدومة في هذا القطاع والاطلاع والتعرف على الأساليب والأدوات والطرق الحديثة المتبعة في عدة مجالات، وذلك من خلال استضافة عدد من الخبراء والمتخصصين والعاملين والباحثين في هذه المجالات من داخل المملكة وخارجها بهدف نقل خبراتهم وتجاربهم واستعراضها ومناقشتها مع المختصين والعاملين في مجال الرعاية والتأهيل في المنطقة.