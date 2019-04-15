أرامكو السعودية تستحوذ على 17% من هيونداي أويل بنك الكورية

01 (1) صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية، تضم عددًا من المسؤولين في الشركتين. 01 (2) وقّع الاتفاقية من جانب أرامكو السعودية، نائب الرئيس للأعمال الدولية بالوكالة، الأستاذ زياد المرشد (يسار جلوسًا)، بينما وقعها من جانب هيونداي، النائب الأعلى للرئيس، ورئيس مكتب الإدارة العامة في شركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، السيد جونغ تشول كيم (يمين جلوسًا). وحضر حفل التوقيع كل من النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، المهندس عبدالعزيز القديمي (يمين وقوفًا) والنائب التنفيذي الأعلى للرئيس ورئيس مجموعة التخطيط المؤسسي في شركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، السيد كي سون شونغ (يسار وقوفًا). 01 (3) وقّع الاتفاقية من جانب أرامكو السعودية، نائب الرئيس للأعمال الدولية بالوكالة، الأستاذ زياد المرشد (يسار جلوسًا)، بينما وقعها من جانب هيونداي، النائب الأعلى للرئيس، ورئيس مكتب الإدارة العامة في شركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، السيد جونغ تشول كيم (يمين جلوسًا). وحضر حفل التوقيع كل من النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، المهندس عبدالعزيز القديمي (يمين وقوفًا) والنائب التنفيذي الأعلى للرئيس ورئيس مجموعة التخطيط المؤسسي في شركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، السيد كي سون شونغ (يسار وقوفًا).

أعلنت، اليوم، كل من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، عن شراء شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في. حصة تبلغ 17% من هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، وهي شركة تابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة. وتقدّر قيمة الاستثمار بنحو 1.25 مليار دولار. ويعزز استثمار شركة “أرامكو فيما وراء البحار بي. في.” في هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية جهود أرامكو السعودية في تسويق نفطها الخام من خلال إضافة منفذ موثوق لتسويق النفط الخام العربي إلى كوريا الجنوبية.

وبهذه المناسبة، علّق رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، على اتفاقية الشراء بأنها ترسّخ علاقات الشراكة الإستراتيجية مع كوريا الجنوبية، التي تعتبر من أبرز الدول الصناعية ومن بين البلدان الأكبر اقتصادًا في العالم، كما أن لديها أحد أهم أسواق الطاقة. وأشار الناصر إلى أن أرامكو السعودية حرصت على مدى العقود الماضية أن تكون شريكًا تجاريًا أساسًا لكوريا الجنوبية، وأن استثمار أرامكو السعودية بشراء حصة في مصفاة شركة هيونداي أويل بنك يعزز هذه الشراكة الإستراتيجية ويرسّخ آفاق النمو وسيكون مفيدًا للطرفين بإذن الله.

من جهته، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، المهندس عبدالعزيز القديمي: “تواصل أرامكو السعودية تعزيز مكانتها الرائدة عالميًا في قطاع أعمال التكرير والمعالجة والتسويق، ويبرهن هذا الاستحواذ على استثمارنا في قطاع التكرير في آسيا، والتزامنا المستمر بأمن الطاقة وتطويرها في المنطقة”. وأضاف القديمي: “يدعم هذا الاستثمار إستراتيجية النمو واسعة النطاق في قطاع التكرير التي تنتهجها أرامكو السعودية، فضلاً عن توفير خيارات لتسويق النفط الخام وإمداداته وشراء المنتجات على المدى الطويل كجزء من أعمالنا التجارية”.

وتتبع شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في. لأرامكو السعودية، وتقدم لها خدمات الدعم والمساندة، إذ تشكّل استثماراتها ومشاريعها المشتركة جزءًا لا يتجزأ من منظومة أرامكو السعودية العالمية للنفط الخام والغاز والكيميائيات.

أما شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية لتكرير النفط فقد تأسست في عام 1964م، وتقع مرافقها الرئيسة في مجمع دايسان الذي يضم معمل تكرير متكامل بطاقة إنتاجية قدرها 650 ألف برميل يوميًا. وتشتمل محفظة أعمال شركة هيونداي أويل بنك والشركات الخمس التابعة لها على أعمال التكرير، وزيوت الأساس، والبتروكيميائيات، وشبكة لمحطات الوقود.