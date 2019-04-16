أمير حائل يؤدي صلاة الميت على الشهيد جندي أول «عبدالعزيز الطريفي»

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم الاثنين بجامع برزان في مدينة حائل صلاة الميت على الجندي أول عبدالعزيز بن مضحي الطريفي – رحمه الله – وهو أحد منسوبي الدوريات الأمنية في حائل والذي استشهد نتيجة تعرضه لحادث دهس وهو على رأس العمل في أحد نقاط التفتيش.

ونقل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو وزير الداخلية لأسرة وذوي الشهيد الطريفي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن رجل الأمن عبدالعزيز الطريفي، توفي نتيجة حادث دهس من قبل سيارة من نوع “جيب ربع” كان يسير بسرعة عالية، بعد أن أقتحم قائد المركبة نقطة تفتيش مؤقتة كان يقف فيها الجندي وعدد من زملائه على طريق حائل – جبة، فجر السبت الماضي ولاذ بالفرار، وقامت الدوريات بإلقاء القبض عليه بعد مطاردته ووصوله قرية مريفق جنوب حائل .