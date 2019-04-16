مشاركة واسعة من جهات حكومية وأهلية في معرض الامتياز التجاري الثاني بالشرقية

ينطلق بمدينة الخبر خلال الفترة من 25 الى 27 أبريل الجاري المعرض العالمي للإمتياز التجاري الذي يعقد برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الامير أحمد بن فهد بن سلمان ، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وأمانة المنطقة الشرقية، ويتحدث خلال فعالياته مجموعة من المتحدثين المتخصصين عن النواحي القانونية والتطويرية والاستشارية في مجال الامتياز التجاري “الفرنشايز” ، من خلال ورش عمل هدفها دعم القطاع ونشر الوعي حول فوائد الامتياز التجاري للاقتصاد الوطني من خلال القيم المضافة التي يحققها .

وبحسب المشرفة على المعرض ، عبير جليح فإن جلسات المنتدى المصاحبة للمعرض ستبدأ اعتبارا من اليوم الأول ، من 8:30 وحتى الـ 10 مساء ، يناقش خلالها مفهوم صناعة الامتياز التجاري ، والتطورات التي حدثت عليها في السنوات الأخيرة .

وأضافت جليح : سيسلط الضوء في اليوم الثاني وخلال الجلسة الاولى من الساعة 4 وحتى الـ5 مساء ، على مفهوم حق الامتياز التجاري وفوائده للمانح والمستفيد، بالاضافة الى ما يتعلق بكيفية صنع علامة تجارية ناجحة من الهوية للتطوير والانتشار .

فيما ستناقش الجلسة الثانية من الساعة 6 وحتى 8 مساءا، خطوات منح الامتياز التجاري “الفرنشايز” والأدلة التشغيلية وأهميتها، كيفية إمتلاك علامة تجارية عالمية بلا مخاطر ، وذلك من خلال عدد من قصص النجاح .

وخلال الجلسة الثالثة من الفترة الممتدة من 8 الى 10 مساءا فيتم عرض عدد من عرض فرص الامتياز التجاري وعروض عن العلامات للمستثمرين .

وبخصوص اليوم الثالث أشارت جليح الى أن الجلسة الاولى من الساعة 4 الى 6 مساءا ستخصص للمناقشات، وتتناول خصوصا الحلول التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسط ، ودور بنك التنمية الاجتماعية بتمويل الامتياز التجاري و دعم المنشآت الصغيرة والمتوسط ، بمشاركة بنك التنمية الاجتماعية، فيما تخصص الجلسة الثانية من 7 الى 8 مساء لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى أمانة المنطقة الشرقية و أهمية العلامات التجارية في رفع مستوى الاستثمار وإقتصاد المملكة، بينما تقدم وزارة التجارة والاستثمار في الجلسة الثالثة خلال الفترة من 8 الى 9 مساءا محاضرة حول سبل حماية العلامات التجارية .

ولفتت جليح، الى أن المنتدى المصاحب لمعرض الامتياز التجاري الدولي سيوفر أكثر من منصة استشارات سيتواجد بها خبراء الامتياز التجاري لتقديم الاستشارات الخاصة بالامتياز التجاري ، منها منصة “خليك فرنشايز” هي منصة خصصت للعلامات التجارية المؤهلة لتكون “فرنشايز” ووجودها هو دعم وتشجيع لرواد الاعمال للتميز والتطور بمشاريعهم، ومنصة ” سوق الفرنشايز” وهي منصة الكترونية للعلامات التجارية للترويج لها والمساعدة في ترتيب لقاءات بين الجهات المانحة للامتياز والمستفيدة منه، فيما تهتم منصة “فرنشايز شو” باستعراض فرص خاصة للامتياز التجاري في مجال المطاعم والتغذية، كما تم تخصيص موقع ليتمكن أصحاب العلامات التجارية من تقديم منتجاتهم للعملاء بشكل مباشر .

يذكر أن المعرض يستضيف في نسخته الثانية جمهورية أندونيسيا كضيف شرف و بحضور مجموعة من الشركات والعلامات الاندونيسية، و سيكون منسجم مع طموحات وتوجهات رؤية المملكة 2030.