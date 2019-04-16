بعد فرض العقوبات الأمريكية على إيران وإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية تستمر الولايات المتحدة في استراتيجيتها الواضحة ضد إيران في حوار استراتيجي يعقد في إسرائيل يجمع القضايا المشتركة بين أمريكا وإسرائيل ومنها حزب الله ونظام الملالي وسوف يتم خلال هذا الحوار وضع استراتيجية موحدة لمكافحة ارهاب إيران وحزب الله.

وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن السفير ناثان سيلز منسق مكافحة الإرهاب توجه إلى إسرائيل مع وفد أمريكي لإجراء أطول حوار استراتيجي حول الموضوع الإيراني وحزب الله خاصة أن نظام الملالي أعلن تهديده باستهداف حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها من خلال ميلشياته المنتشرة في سوريا والعراق ولبنان واليمن وهو ما جعل الولايات المتحدة تشدد على استراتيجية مكافحة الإرهاب الإيراني الذي يهدد الشرق الأوسط.

إسرائيل لديها معلومات استخباراتية عن أماكن الصواريخ البالستية وأماكن تصنيعها بالإضافة إلى معلومات حول المفاعلات الإيرانية السرية والتي تؤكد أن إيران خدعت الغرب في الاتفاق النووي ولم تتراجع عن تخصيب اليورانيوم في أكبر خداع إيراني للغرب الذي وقع على الاتفاق النووي.

حوار أمريكا وإسرائيل حول مستقبل نظام الملالي وحزب الله سوف يطرح إمكانية مواجهة إيران عسكريا في المستقبل القريب لذلك يجب على نظام الملالي الاستعداد لمرحلة الرحيل لأن أيامه باتت معدودة وسوف يرتاح العالم من شر الملالي وأذنابه قريبا إن شاء الله.