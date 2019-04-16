مكيفات الهواء الجديدة ثنائية التبريد صممت لضمان أعلى مستوى من الرفاهية 

أثارت شركة إل جي إلكترونيكس إعجاب الزائرين في معرض “Innofest الشرق الأوسط وأفريقيا 2019″ من خلال مجموعتها الجديدة من مكيفات الهواء ثنائية التبريد DUALCOOL بنوعيها السبليت Split والعمودي.

وتتضمن مكيفات السبلت الثورية DUALCOOL نظاماً كاملاً لتنقية الهواء، وتتميز عن غيرها من المكيفات المنافسة بقدرتها على تنظيف الهواء بفعالية مع الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة في المنزل.

ويزيل نظام تنقية الهواء من إل جي والمدمج مع مكيفات السبلت DUALCOOL الجزيئات الكبيرة والجزيئات الدقيقة من الهواء عبر عملية ترشيح تتكون من ثلاث مراحل. أولاً، يكتشف المستشعر جزيئات الغبار التي يصل حجمها إلى 1.0 ميكرون إلى جانب المواد الضارة الأخرى المحمولة جواً. بعد ذلك، يولد ناشر الأيونات أكثر من خمسة ملايين أيون سالب تتحد مع الجزيئات. وفي المرحلة الأخيرة، يقوم مرشح الغبار الدقيق المشحون بشحنات موجبة بترشيح الجسيمات الدقيقة الصغيرة المشحونة بشحنات سالبة بسهولة بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا. وباستخدام مبدأ الحث الكهروستاتيكي، يقوم نظام إل جي أيضاً بترشيح الجزيئات الدقيقة غير القابلة للاستنشاق، والتي يصل حجمها إلى 0.3 ميكرون، والتي يمكن أن تتسبب بحدوث مشاكل في الجهاز التنفسي.

ومن خلال نظرة سريعة على شاشة جودة الهواء الداخلي، يمكن للمستخدم الحصول على المعلومات الأساسية المتعلقة بالجو في المنزل، حيث ترصد الشاشة الظروف الحالية وتظهر حالة تنقية الهواء عبر إضاءات الرموز المختلفة التي تغير لونها لتعكس نظافة الهواء المحيط. وتشير الشاشة البسيطة الملونة الموجودة على اللوحة الأمامية لمكيف DUALCOOL إلى جودة الهواء الداخلي في الوقت الفعلي، بغض النظر عما إذا كانت عملية تنقية الهواء قيد التشغيل أم لا.

وبالإضافة إلى هذا، توفر إل جي عبر مكيفات السبليت DUALCOOL من إل جي تكييفاً عالي الأداء، وذلك من خلال استخدام تقنيتها المتقدمة للضاغط المزدوج العاكس، موفرة بذلك الطاقة ومسرعة عملية التكييف بالمقارنة مع النماذج التقليدية لمكيفات الهواء. وخلال ذلك، تساعد وضعية الهواء المريح Comfort Air المستخدم على الشعور بالاسترخاء وتحافظ على صحته من خلال تعديل الفتحات إلى الزاوية المثالية، والمحافظة على دوران الهواء داخل الغرفة، عوضاً عن نفث الهواء مباشرة نحو جهة المستخدم.

كما قدمت إل جي في معرض InnoFest مكيف الهواء العمودي ثنائي التبريد DUALCOOL، وهو نموذج عصري يسعى إلى إضفاء لمسة راقية على المنازل في المنطقة. ومن خلال أدائه الفعال وسهولة التحكم به، يمكن لمستخدمي جهاز التكييف العمودي DUALCOOL التمتع بحياة منزلية تتميز بالراحة والرفاهية.

وبتصميمه المتميز، يرتقي جهاز التكييف العمودي DUALCOOL بأي مساحة منزلية إلى مستوى جديد من الأناقة، حيث تشكّل ريش المروحة العمودية في واجهة جهاز التكييف خطوطاً أنيقة مع منحنيات متتابعة وتموجات ساطعة شبيهة بقطرات الندى. ويمنح التصميم الخارجي المعدني للمكيف شعوراً بالراحة والهدوء مع لونيه الحصريين الذهبي أو الأبيض.

ويوفر مكيف الهواء العمودي الجديد أداءً قوياً في التكييف. ويتميز قسم التهوية بقدرته على التحرك في جميع الاتجاهات لضمان تغطية أوسع وتمكين مكيف الهواء العمودي DUALCOOL من تبريد كل ركن من أركان الغرفة. وللتبريد السريع، توزع وضعية طاقة التبريد القصوى Ice Cool Power الهواء بدرجة حرارة أقل 4 درجات مئوية عن الوضعية الاعتيادية. وتولد وضعية التبريد الطويل Ice Long Power تدفق هواء أكثر قوة لتعزيز راحة المستخدم.

علاوة على ذلك، يوفر المكيف المتصل بشبكة الواي فاي جهاز تحكم عن بعد من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي SmartThinQ، مما يتيح إدارة الإعدادات والتحقق من استهلاك الطاقة عبر الهاتف الذكي. وللتأكيد على موثوقية ومتانة مكيف الهواء، تضمن شركة إل جي الضاغط العاكس لمدة 10 سنوات كاملة.

وفي هذا السياق، قال السيد ايدي جون ، المدير التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس السعودية: نفخر في إل جي بعرض مكيف الهواء الأحدث لدينا DUALCOOL في معرض “InnoFest الشرق الأوسط وأفريقيا 2019″، بنوعيه السبليت والعمودي، وتصميمه الأنيق، والذي تم تطويره خصيصاً لضمان راحة المستخدم”. وأضاف: “من خلال توفير أعلى مقاييس الجودة في التكييف وتنقية الهواء، تتيح أجهزتنا المبتكرة للمستخدمين في جميع أرجاء المنطقة التمتع بجو مريح وصحي داخل المنزل”.