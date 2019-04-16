مساعد وزير العمل يُدشن مُبادرة «الأولوية لهم» في حائل

دشن مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون التنفيذية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، مبادرة «الأولوية لهم» أمس الاثنين في مقر المستشفى السعودي الألماني، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة حائل فريح بن محمد العياد، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت شعار «بناء وتمكين» وتهدف إلى تيسير المراجعات وإجراء المعاملات اليومية وتخفيف المشقة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم كبار السن، وذوي الإعاقة، والمرأة الحامل، ومِن لديها طفل رضيع في مختلف القطاعات الحكومية وخصوصًا الخدمية منها.

من جهته أكد مدير فرع الوزارة في منطقة حائل فريح العياد؛ أن الإدارات الحكومية بالمنطقة ستشارك بهذه المبادرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والمساهمة في تقديم الخدمات بيسر وجودة عالية، مشيراً إلى أن تفعيل هذه المبادرة في حائل، تأتي ضمن 13 منطقة إدارية أخرى تهدف لتعزيز الخدمات المُقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة بجميع فئاتهم.