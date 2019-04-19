لا تهمل شيئاً تحبه فتفشل فيه وتلوم غيرك على فعلتك هذه اجتهد وأمضي قدماً ولا تسمح لأي كان يكسرك مادام الله معك لا تخف وأمضي نحو طريق النجاح.

بالدنيا أمور علينا تجاهلها لنسير حسب ما نتمنى ستعيش مرة واحدة أفعل ما تحبه أنت وليس هم ابني وعمر على ما تشاهده أنت صحيح أخذ بأمر المشورة ولكن لا تتبع كلامهم وافعل الذي أنت تراه صحيح وسيخدمك.

قد يحطمنا البعض لكلامه السيء لأنه لا يعلم ما نفعل أساساً وقد يرمي علينا البعض نصائح بعضها مبطنة كي لا ننجح ولكن في نهاية المطاف علينا أن نعلم بأن كل انسان وله رزقه ولا أحد سيأخذ رزق أحد لا تكن متطفل بحياة غيرك وأن أردت تصبح كمثل الذين شقوا وتعبوا إلى ما رأوا النور أسعى واجعل سعيك هو من يتكلم عنك ويثبت لمن حولك أنك قادر وليس سعي غيرك والتطفل على حياتهم.

صون اللسان هو عبارة عن حفظ لك ولبدنك صون لسانك عن الكلام البذيء أن جلست بين الناس لا تتكلم بمن لا تعرفه بكلام سيّء لمجرد أن حادثك أو حصل بينك وبينه خلاف وتراه سيّء ويخرج لسانك كلمات على هذا الشخص وتسيء التصرف وأنك شاركت بخراب سمعة وأنت لا تعرف هذا الشخص البتة.

أزن حديثك قبل أن تتكلم مع أي أحد ولا تجلس فقط وترى هذا وذاك وأنت لست مثابر وتقول في النهاية أخذ مني رزقي، لم يأخذ منك أحد رزقك فقط أنت كنت مشغول بشيء ليس لك شأن به وهو أن ترى ما ليس لك وأن تتكلم بناس ليس من شأنك التدخل بحياتهم أفعل المعروف وسترى معروفاً يأتيك فوراً.