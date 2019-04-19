أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان وأدي الأديرع في حائل

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شهدت منطقة حائل مساء الأربعاء الماضي أمطار غزيرة متفرقة مصحوبة بزخات البرد، سالت على إثرها عدداً من الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خيراً وبركة، وشملت الأمطار كل من: وادي الأديرع، مريفق، جبل اركان، سميراء، الشنان، عكاش، النعي، العدوه شرق حائل، شعيب ياطب، عريجاء ، النفود شمال جبة طريق “حائل – الجوف”، الحليفة جنوب حائل، الشُعبه، القحصية، القاعية، الداره، الوهيبية، بزاخة، عقلة بن جبرين، الهويدي، المبادع، قصر العشروات، أرينبه، الودي ، قفار، السليمي، البركة.

يُذكر أن مديرية الدفاع المدني في منطقة حائل، نبهت في وقتاً سابق إلى وجود مُتغيرات في الأجواء، ودعت الجميع إلى توخي الحيطة واتباع سبل السلامة عند هطول الأمطار، وحذرت من محاولة قطع مجاري الأودية أو مجاورة مستنقعات المياه، وطالبت المواطنين والمقيمين بمتابعة مستجدات الحالة وفقا لما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد.

من جهته أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة حائل المقدم نافع الحربي لـ “الشرق”؛ أنه ورد عدد محدود من البلاغات عن حوادث احتجاز لمركبات، ومواقع لتجمعات المياه في بعض الأحياء تعاملت معها فرق الدفاع المدني، بينما مررت البلاغات الأخرى لجهات الاختصاص، وأبان الحربي، أن وادي الأديرع الذي يعبر وسط مدينة حائل يشهد حالة جريان بسيول منقولة في مستوى خفيف داعياً إلى الابتعاد عن مجرى الوادي.