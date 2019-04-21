«عمل الدمام» ترحيل 12 عامل وضبط 59 مخالفة توطين في حملة تفتيشية مشتركة

ضبط مكتب العمل بالدمام و أمانة المنطقة الشرقية وبمساندة شعبة الضبط الإداري بشرطة الدمام مساء الجمعة الماضي 59 مخالفة لأنظمة العمل والإقامة والأنظمة البلدية بالإضافة إلى ترحيل 12 عاملاً مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل.

يأتي ذلك استمراراً لحملات التوطين والحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف” والتي استهدفت المحلات التجارية بمجمع الحياة بلازا بالدمام بحضورٍ وإشرافٍ ميداني من مدير مكتب عمل الدمام عمير الزهراني الذي بدوره أوضح أن الحملة استهدفت 133 محلاً تجارياً بالمجمع بمختلف الأنشطة التجارية، كمنافذ بيع الملابس الرجالية، والنسائية، الإكسسوارات، العطور وكذلك محلات بيع الذهب والمجوهرات، وذلك للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين والأنظمة البلدية.

وأفاد الزهراني أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط 59 مخالفة عمل متنوعة، تضمنت 28 مخالفة لقرارت التوطين، 11 مخالفة لعدم وجود عقد عمل للموظف في المحل، 13 مخالفة لعدم وجود ملف للمنشأة بمكتب العمل و٧مخالفات لعدم وجود تأمين طبي للموظف، كما تم خلالها ترحيل 12 عاملاً مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل.

وأشاد الزهراني بجهود الفريق الرقابي المشارك بالحملة من الإدارة العامة للأسواق بأمانة المنطقة الشرقية و المساندة الأمنية من شبعة الضبط الاداري بشرطة الدمام على التعاون المستمر وتظافر الجهود، مثمناً دورهم في سبيل ما تحققه الحملات الميدانية من إنجازاتٍ متتالية في رصد المخالفات وحالات التلاعب على النظام، وتطبيق العقوبات الواردة في اللوائح بحق المخالفين وأصحاب العمل دون استثناء.

مطالباً في الوقت نفسه جميع المنشآت التجارية بالالتزام بجميع أنظمة التوطين التي أصدرتها وزارة العمل، وداعياً المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات على الرقم المخصص من قبل الوزارة للتواصل 19911.