نجم تفوز بجائزة ‫أفضل مركز اتصال على مستوى الشرق الأوسط

مركز اتصال شركة نجم لخدمات التأمين يحصل على جائزة أفضل مركز اتصال على مستوى الشرق الأوسط لخدمات الطوارئ وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لمراكز الاتصال الذي عقد في دبي يوم 17,16 ابريل 2019. وخضعت شركة نجم إلى منافسة قوية مع العديد من مراكز الاتصال الحكومي والشركات العاملة في قطاعات مختلفة.

وتأتي هذه الجائزة تأكيداً على الدور المحوري الذي تقوم به نجم في خدمة العملاء بالشكل الأمثل، تماشياً مع الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها عام 2019 والتي ركزت فيها على تعزيز الأتمتة لمختلف خدماتها وتسهيل الحصول عليها من مختلف العملاء، وتَوافق هذه الخدمات مع منهج الشفافية الذي تحرص الشركة على تطبيقه في تعاملاتها مع مختلف الأطراف بما يتماشى مع هويتها المؤسسية الجديدة.‫

تجدر الإشارة الى أن شركة نجم كانت قد أنشأت مركز خدمة العملاء بإدارة سعودية مؤهلة ومدربة باستخدام أحدث التقنيات في مجال استقبال بلاغات الحوادث المرورية وتوجيه العملاء والرد على استفساراتهم، ويقوم المركز بالعمل على مدار 24 ساعة بالرد على البلاغات وتوجيه المحققين إلى موقع الحادث.