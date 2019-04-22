إل جي تستعرض مجموعة التلفزيونات الاستثنائية للعام 2019 في «INNOFEST MEA»

طرازات تلفزيون “OLED” و”NanoCell” ترسي معايير جديدة في قطاع الترفيه المنزلي مع صورة محسنة وصوت معزز عن طريق التعلم العميق.

تكشف إل جي الستار عن مجموعة التلفزيونات الاستثنائية للعام 2019 التي تتضمن طرازات تلفزيون “OLED” و”NanoCell” بتقنية “AI ThinQ” ضمن فعاليات “INNOFEST MEA”.

وتجري فعاليات “INNOFEST MEA” في حديقة إل جي للعلوم في سيئول بكوريا الجنوبية بين 9 و10 أبريل، حيث تعقد إل جي احتفالها السنوي بالابتكار. وتمنح الطرازات الجديدة من التلفزيون جودة صوت وصورة معززة بالذكاء الاصطناعي، ترتكز على معالج الجيل الثاني المتقدم α (Alpha) 9 Gen 2 ولوغاريتم التعلم العميق. وبفضل اللوغاريتم الجديد، فإن تلفزيون إل جي الجديد يمنح صوتاً وصورة معززة عبر تحليل محتوى المصدر والتعرف على الظروف المحيطية.

ويقود مجموعة التلفزيونات الاستثنائية من إل جي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مجموعة تلفزيونات “OLED”، حيث توفر مختلف أنواع أحجام الشاشات مثل W9 (model 77/65W9), E9 (model 65E9), C9 (model 77/65/55C9) B9 (model 65/55B9).

ويعتبر “NanoCell” العلامة التجارية الاستثنائية الجديدة من إل جي لتلفزيونات “LED”، حيث يشير الاسم إلى جودة الصورة الفائقة العاملة بتقنية “NanoCell”. كما تضمن مجموعة ألوان كاملة وتبايناً لونياً معززاً، حيث توظف “NanoColor” وحدة إضاءة خلفية لنظام متكامل للإعتام المحلي (FALD). وتضمن “NanoAccuracy” الواناً وتبايناً لونياً دقيقاً ضمن زوايا رؤية عريضة، فيما تساعد “NanoBezel” على خلق أفضل تجارب التفاعل عبر تصميم رفيع في غاية الاناقة والبساطة.

وتتضمن سلسلة “NanoCell” 41 طرازاً معززاً بالذكاء الصناعي، تتوفر ضمن أحجام تتراوح بين 49 و77 إنشاً مثل (model 65SM95 7565/55SM90, 65/55/49SM86 , 65/55/49SM81).

وقد حظي كل من تلفزيون إل جي “C9 OLED” وطراز “4K NanoCell” قياس 86 إنشاً (model 86SM90) مؤخراً بتكريم ضمن جوائز “CES 2019 Innovation Awards”. كما حصل تلفزيون إل جي “C9 OLED” على إشادة من “Dealerscore” وReviewed.com و”Engadget”.

كما يعزز المعالج الذكي “α9 Gen 2″ الم0-ستخدم في تلفزيونات “OLED” من سلسلة W9 وE9 ، جودة الصورة والصوت عبر لوغاريتم التعلم العميق (الذي يعالج قاعدة بيانات مكثفة من المعلومات البصرية)، لتمييز جودة محتوى المصدر وتطبيق أفضل طرق تعزيز المخرجات البصرية.

ويمتاز المعالج الذكي “α9 Gen 2″ بقدرته على فهم كيفية استقبال العين للصور ضمن ظروف إضاءة مختلفة، كما أنه يعدل بدقة منحنى مخطط الصوت بالتوافق مع الظروف المحيطة لتحقيق أقصى مستويات وضوح الشاشة. ويستخدم المعالج حساس الإضاءة المحيطية الخاص بالتلفزيون لقياس الإضاءة الخارجية، وتغيير مستوى الوضوح أوتوماتيكياً من أجل تعويض النقص على النحو المطلوب. وبفضل الذكاء الصناعي المتقدم، فإن بإمكان المعالج الذكي “α9 Gen 2″ تنقية محتوى ” High Dynamic Range ” عبر تحويل مستويات الوضوح. وبالنسبة لإعدادات الإضاءة عالية الوضوح، فإنه يقوم بتحويل المشاهد الداكنة والمليئة بالظلال إلى صور يمكن تمييزها بسهولة؛ دون التضحية بالعمق أو جعل الألوان تبدو وكأنها غير طبيعية او شديدة الكثافة. كما أن تلفزيونات إل جي للعام 2019 تدعم أحدث ابتكارات “Dolby”، التي تعدل بذكاء محتوى “Dolby Vision” لضمان تجربة “HDR” فائقة، حتى في ظروف الإضاءة الواضحة.

ويمكن للوغاريتم الصوتي أن يمزج بين قناتي صوت من نوع ستيريو لمضاعفة المحيط الصوتي بمعدل 5.1. كما يقوم المعالج الذكي “α9 Gen 2″ بتنقية المخرجات وفقاً لنوع المحتوى، مما يجعل سماع أصوات الأفلام والمسلسلات أكثر سهولة، وكذلك توفير أصوات موسيقية واضحة ونقية عند سماع الأغاني. وترسي تلفزيونات إل جي بذكاء المعايير المثالية اعتماداً على موقعها داخل الغرفة، فيما يتمكن المستخدمون أيضاً من تعديل إعدادات الصوت يدوياً إذا اختاروا ذلك. كما أن تلفزيونات إل جي المميزة تصدر الصوت الحقيقي لـ”Dolby Atmos” للحصول على تجربة ترفيه حافلة بالمتعة.

ولمزيد من الراحة، تأتي مجموعة تلفزيونات إل جي الاستثنائية للعام 2019 مزودة بميزة التعرف على الأصوات، التي تجعل التحكم وطرح الأسئلة أكثر سهولة من اي وقت مضى. كما أن بإمكان التلفزيونات فهم السياق الذي يتيح المزيد من معالجة الطلبات المعقدة؛ حتى لا يضطر المستخدمون إلى تكرار سلسلة الأوامر للحصول على النتيجة المطلوبة. وسوف تكون ميزة التعرف على الاصوات متاحة في تلفزيونات إل جي المزودة بتقنية الذكاء الصناعي”AI ThinQ”في أكثر من مائة دولة حول العالم.

وتدعم تلفزيونات إل جي ذات الذكاء الصناعي مواصفات “HDMI 2.1″، مما يسمح لطرازات “4K OLED” و”NanoCell” عرض محتوى “4K” ضمن 120 إطاراً مميزاً في الثانية الواحدة. كما تتيح طرازات 2019 معدلات إطار عالية (4K HFR) وضع الاستجابة المنخفض التلقائي (ALLM) ومعدلات تحديث متنوعة (VRR) وقنوات إعادة صوتية معززة (eARC).