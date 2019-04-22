الرئيس التنفيذي لقطاع التدريب بـ «الحكير للتجزئة» تحصد جائزة الشرق الأوسط للتميز

حصلت الدكتورة هنادي بنت فهد الحكير الرئيس التنفيذي لقطاع التدريب بشركة الحكير للتجزئة على جائزة الشرق الأوسط التاسعة عشر لتميز القياديات في مجال التدريب والتطوير من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، وذلك خلال حفل كبير أقيم مؤخرا بدبي، بحضور شخصيات نسائية إقليمية وعالمية من مختلف القطاعات.

وبهذه المناسبة هنأ الأستاذ فيصل بن عبدالله الجديعي العضو المنتدب للشركة الدكتورة هنادي الحكير على هذا التكريم موضحا أن هذه الجائزة تعطي دفعة قوية للقيادات النسائية في المملكة العربية السعودية من أجل العطاء وبذل كافة الجهود للتميز والتفوق في كافة المجالات والمحافل سواء المحلية، العربية و العالمية، مثمنا الجائزة لما لها من أهمية في تعزيز موقع شركة الحكير للتجزئة على المستوى المحلي، الإقليمي والعالمي حيث تعد شركة “الحكير للتجزئة ” أكبر شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تولي اهتماما كبيرا لإلحاق الموظفين السعوديين والسعوديات بالشركة ببرامج تدريبية على رأس العمل في داخل المملكة وخارجها بالاستعانة بخبراء التدريب من أكبر الماركات العالمية، ويأتي ذلك من منطلق حرص الشركة على تدريب وتطوير السعوديين والسعوديات بهدف ترقيتهم للوصول إلى مناصب قيادية في كافة إدارات وفروع الشركة على مستوى المملكة.

وأعربت الدكتورة هنادي الحكير عن سعادتها البالغة لحصولها على جائزة الشرق الأوسط للمرأة القيادية في مجال التدريب والتطوير والتي تعد واحدة من أهم الجوائز المهنية التي تمنح للقياديات على مستوى الخليج العربي. وأكدت أن الفوز بالجائزة هو تكريم للمرأة السعودية التي حققت نجاحات كبيرة ومشهودة، واعترافا دولياً بما وصلت إليه المرأة في المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامير محمد بن سلمان. وأشارت الحكير أن عدد السعوديات في الشركة وصل الى 7000 موظفة سعودية. وأضافت أن المرأة السعودية حظيت باهتمام بالغ في ظل قيادة المملكة الرشيدة، حيث حققت مشاركة المرأة في سوق العمل بالمملكة نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ونالت فيها المرأة السعودية بنصيب وافر من التوظيف والتدريب والتأهيل وهو ما مكنها من تبوؤ المناصب القيادية في كافة القطاعات لتحقيق رؤية المملكة 2030.