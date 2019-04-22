توطين المدربين وتحالف الشركات في اللقاء الموسع لقطاع التدريب بغرفة الشرقية

عقدت غرفة الشرقية ضمن أنشطة وبرامج لجنة التدريب والتعليم اللقاء الموسع لقطاع التدريب في المنطقة وذلك مساء الأحد 21 ابريل 2019 بمقر الغرفة الرئيس.

واستعرض اللقاء الذي ترأسه رئيس اللجنة خالد بن حمود الجويرة، بحضور أعضاء اللجنة عددا من النقاط، يأتي أبرزها: توطين المدربين، وعمل المدربين الغير مرخصين ومدى تأثيرهم على القطاع، بالإضافة الى تصنيف مراكز ومعاهد التدريب بالمنطقة الشرقية.

كما بحث اللقاء عدة مواضيع ذات أهمية في الوضع الاقتصادي المحلي يأتي منها: التحالف لتأسيس شركات تدريب كبرى ذات مهنية عالية وتخصصية، والعمل من خلال خطط وبرامج محترفة بهدف رفع مستوى جودة البرامج التدريبية، بما يتلاءم مع اهداف رؤية المملكة 2030.