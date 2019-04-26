وأكد العسكر في كلمته خلال المناسبة بأهمية المنتدى التقني الذي يُعد فرصة لاستعراض منظومة المشاريع والمبادرات التقنية كما أنه في الوقت ذاته منصة لمشاركة أفضل الشركات العالمية والمحلية في تقديم أفضل ما لديهم لدعم القطاع الصناعي في المملكة بشكل عام وفي مدينة الجبيل بشكل خاص

وأشار العسكر بأن ما يشهده مجال التقنية من تجدد متسارع يجعل لإقامة مثل هذه المنتديات أهمية كبيرة لأجل تبادل الخبرات و الاطلاع على ما هو جديد في عالم التقنية الصناعية مع أهمية حرص الشركات و الجهات الأخرى التي تعمل في مجال الصناعة من الاستفادة من هذه المنتديات والاطلاع على ما هو جديد و مواكبة ذلك التطور بما يخدم مجال الصناعة في مجالاتها المختلفة مبيناً أن الترابط بين الشركات المحلية والشركات المصنعة لتلك التقنية فيه نوع من التعاون والتكاملية الذي سيساعد على استمرار عجلة التطور التقني والصناعي الذي سيكون له مردود إيجابي على دفع عجلة التنمية وفق رؤية المملكة 2030.

ومن جهته أوضح الأستاذ فارس الشمر ي رئيس شركة (تمارس) و المشرف العام للمنتدى بتميز منتدى هذا العام عن السابق بزيادة عدد الشركات و الجهات المشاركة إضافة الى وجود تقنيات جديدة يتم عرضها لأول مرة والتي يحتاجها السوق الصناعي في المملكة مشيراً الى ان من ضمن فعاليات المنتدى عدد من ورش العمل التي سيتم فيها استعراض للخبرات المتنوعة في المجال الصناعي وكذلك في جنب الامن و السلامة بهدف تحقيق النفع لجميع الأطراف بالتعاون مع موردينا وكذلك مساعدتهم لزيادة حصتهم في السوق السعودي من خلال نقل منتجاتهم إلى المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة وتوقع الشمري بان يتم توقيع عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع المورّدين خلال هذا المنتدى.

كان الحفل الخطابي للمنتدى قد بدأ بكلمة من رئيس مجلس إدارة شركة (تمرس) الذي رحب بالحضور والذي استعرض إنجازات الشركة منذ تأسيسها كما أوضح في كلمته باستمرار فعاليات المنتدى التي ستكون على مدى يومين أن هذا المنتدى الذي سيستمر لمدة يومين سيشارك فيه نخبة من الخبراء سيستعرضون خلاصة خبراتهم واخر ما وصلت له التقنية الصناعية مشيراً إلى أن من سيستفيد في هذا المنتدى و من ورش العمل المصاحبة هم أبناء الوطن العاملين في مجال الصناعة مقدماً شكره لسعادة محافظ الجبيل لتفضله بالحضور و رعايته لهذا المنتدى واصلاً شكره لجميع الجهات المشاركة والمشاركين بأوراق العمل من المتحدثين.