المجموعة العقارية والصالح تطرحان 150 قطعة للبيع في الريف 2

تطرح المجموعة العقارية وشركة الصالح للاستثمارات العقارية السبت القادم 27 أبريل 150 قطعة تجارية وسكنية في مخطط الريف 2 الواقع على طريق الجفر شرق مدينة الهفوف.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة العقارية المهندس خالد بن سعود الصالح بأن المجموعة العقارية وشركة الصالح المالكتان للمخطط تهدفان إلى طرح مخطط نموذجي متكامل الخدمات يلبي احتياج المواطنين والمستثمرين في قرى الأحساء الشرقية والتي تمتاز بكثافتها السكانية مقارنة بمحدودية مساحتها، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة لأعمال التنمية والتطوير انتهت من أعمال تطوير المخطط وتزويده بكافة الخدمات ” الكهرباء، المياه، الهاتف، السفلتة، الإنارة والصرف الصحي”، وتوقع الصالح بأن يستقطب المخطط عند طرحه شريحة كبيرة من سكان القرى الشرقية المجاورة مثل المنيزلة والمنصورة والشهارين نظراً للاحتياج الكبير للأراضي السكنية في تلك القرى والتي تتميز بوجود شريحة سكانية من أصحاب الدخل الجيد من موظفي شركة أرامكو السعودية وشركة الكهرباء.

وأشار الصالح إلى أن الأحساء استقطبت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من المستثمرين وشركات التطوير العقاري بسبب نجاح العديد من المزادات التي تم تنظيمها في المنطقة والتي تعود لعدة أسباب من بينها كثافتها السكانية، وفرة الأراضي الخام، الاحتياج الكبير للأراضي السكنية المطورة، الأسعار المناسبة.