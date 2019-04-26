يشرّف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، يوم الأحد القادم 28/04/2019 وبحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حفل تسليم أول 100 وحدة سكنية لمستفيدي برنامج “سكني” في مشروع “نساج تاون” الذي تطوره شركة رتال للتطوير العمراني في مدينة الدمام، ويتم تسليمه قبل وقتٍ مبكرٍ من الموعد المحدد.

وتعد رتال أول مطور عمراني يقوم بتسليم 100 وحدة سكنية دفعة واحدة بالمنطقة الشرقية لصالح البرنامج، وقد انتهت الشركة مؤخراً من أعمال بناء 674 وحدة سكنية واستهلت مرحلة التشطيب في المشروع الذي يعد من أبرز المشاريع العقارية في المنطقة الشرقية.

وتأسست شركة رتال للتطوير العمراني مستندة على إمكانات كبيرة، وفريق عمل محترف، ضمن مجموعة شركات الفوزان لتنافس بقوة في مجال تطوير وتنفيذ المشاريع السكنية والتجارية في المملكة العربية السعودية، مقدمةً حلولاً سكنية تواكب التطور المتسارع، وتوفر احتياجات العملاء، بأساليب إبداعية، وجودة عالية تسهم في تلبية الطلب المتنامي على المساكن في المملكة.