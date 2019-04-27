شركة نجم توقّع مع أمن الطرق اتفاقية توحيد العمل على الطرقات بين المدن

أبرمت شركة نجم لخدمات التأمين مع القوات الخاصة لأمن الطرق اتفاقية تخص توحيد العمل المشترك بين الجهتين لمباشرة الحوادث المرورية على الطرق السريعة بين المدن والمناطق، بهدف تسهيل إجراءات معالجة تلك الحوادث.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الشركة التوسعية في مدن المملكة، وتعزيز سرعة إنجاز الخدمات المقدمة لقائدي المركبات بيسر وسهولة، مع الإشارة إلى أن المرحلة الأولى للتشغيل التجريبي من هذه الاتفاقية قد انطلقت مطلع العام 2018 بين عدة طرق تربط بين مدن رئيسية هي: طريق مكة – جدة السريع، طريق الرياض- الخرج، طريق الأحساء – بقيق.

من جانبه رحب الرئيس التنفيذي لشركة نجم الدكتور محمد السليمان بالعمل المثمر وما تضمنته الاتفاقية مع القوات الخاصة لأمن الطرق لكل ما يخدم هذه البلاد ومواطنيها مشيدا بالتعاون المشترك بين الجهتين ولافتا إلى أن نجم مستمرة في كل ما يجعل من السلامة المرورية وتوفير الجهد والوقت على الطرقات الداخلية والخارجية هدفا رئيسا لها مؤكدا سعيهم الدائم لتحقيق التعاون المشترك وتعزيزه وتبادل الخبرات مع مختلف القطاعات، لأجل دعم خدمات السلامة المرورية والمساندة لقطاع المركبات في المملكة.

وقال دكتور السليمان:” نجم عملت على تطوير أهدافها تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وعملت على زيادة مستوى الأتمتة وتعزيز الشفافية في مختلف تعاملاتها مع القطاعين العام والخاص، إضافة الى دورها الهام في المسؤولية الاجتماعية لا سيما تعميم رسالة السلامة المرورية لقيادة أكثر أمناً على طرق المملكة.

وأشار إلى أن شركة نجم تستخدم كل الوسائل لتعزيز مبدأ السلامة على الطرق في ظل ارتفاع عدد المركبات المؤمّنة في المملكة، وتعمل دائماً على التوسّع الجغرافي في مبادراتها واتفاقياتها لتشمل أنحاء المملكة العربية السعودية كافة.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة نجم على أن هذه الاتفاقية قد تمت تماشياً مع توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التي بدورها باركت هذه الاتفاقية لا سيما وأنها تمت في إطار الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في ظل رؤية المملكة 2030.