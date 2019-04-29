بحضور رئيس أرامكو السعودية … استحواذ شركة الحفر العربية على المنصات البريّة لشلمبرجير في 4 دول

الناصر: من خلال الصفقة، تشهد شركة الحفر العربية تحولًا من شركة وطنية عريقة إلى شركة ذات انتشار إقليمي بارز في مجال حفر آبار النفط والغاز

شركة الحفر العربية لها سجل مميز في برنامج “اكتفاء” لزيادة المحتوى المحلي

بحضور رئيس أرامكو السعودية، أعلنت شركة الحفر العربية، استحواذها على منصات حفر الآبار البرّية التابعة لشركة شلمبرجير في الشرق الأوسط، والمنتشرة في الكويت، وسلطنة عُمان، والعراق، وباكستان، ما يعزز من تواجدها كشركة وطنية على الخارطة الإقليمية والدولية في مجال خدمات حفر وصيانة آبار البترول.

وبهذه المناسبة، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، “ستؤدي عملية الاستحواذ إلى إنشاء شركة وطنية رائدة في السوق الإقليمية، تضم واحدة من أكبر أساطيل منصات حفر آبار النفط، وتُدار بسواعد وطنية وخبرات عالمية، وتعزز من حضور الشركات الوطنية على الخارطة الإقليمية والدولية لتقديم خدماتها لكافة عملائها باقتدار”.

وأضاف الناصر أن هذا الاستحواذ من شأنه تعزيز قدرات شركة الحفر العربية وإمكاناتها، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على أعمال أرامكو السعودية في مجال الحفر، في الوقت الذي تشهد فيه أعمال أرامكو السعودية مزيدًا من النمو والتوسع في قطاع الطاقة.

وأكد الناصر، بأن توطين الصناعة النفطية تدعمه أرامكو السعودية عبر مبادرتها برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة “اكتفاء”، ويحقق التطلّع بأن تقدم الشركات الوطنية خدماتها في قطاع النفط والغاز؛ ليس فقط داخل المملكة، بل أيضًا توسّع قطاع أعمالها عبر منطقة الخليج والشرق الأوسط، وهو ما يتحقق من خلال هذه الصفقة.

من جهته قال النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، الدكتور محمد يحيى القحطاني: “إن التعاون والشراكة بين “طاقة” و”شلمبرجير” تعد خطوة جريئة، لما تمتلكه الشركتان من قدرات هائلة ترفد قطاع الطاقة في المملكة، الأمر الذي من شأنه أن ينقل شركة الحفر العربية من المستوى الوطني إلى المستوى الإقليمي والعالمي، وهو ما سيقدمها إلى الساحة العالمية كواحدة من أكبر أساطيل الحفر العالمية التي تتميّز بالاتساع والامتداد الجغرافي”. وأضاف القحطاني، أن هذا الاستحواذ سيسهم في تعزيز موارد وإمكانات شركة الحفر العربية، بما يلبي احتياجات أعمال أرامكو السعودية في التنقيب والإنتاج.

الجدير بالذكر، أن شركة الحفر العربية حصدت في عام 2018م جائزة برنامج “اكتفاء” لأفضل شركة في سعودة الوظائف، وذلك تقديرًا لجهودها الرامية إلى بناء ودعم المهارات والقدرات الوطنية.