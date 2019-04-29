الأحساء تسويق 150 قطعة تجارية وسكنية في الريف 2

اجتذب مزاد مخطط الريف 2 والذي نظمته المجموعة العقارية وشركة الصالح للاستثمارات العقارية عصر ” السبت الماضي ” في الأحساء عدد كبير من المواطنين والمستثمرين في المجال العقاري .

ولفت المخطط والذي يقع على أرض مساحتها 103 الآلاف متر مربع ويضم 150 قطعة تجارية وسكنية أنظار عدد من تجار العقار صوب قرى الأحساء والتي لاتزال بحاجة إلى مزيد من المخططات المطورة تلبي حاجة تلك القرى والتي تتميز بكثافة سكانية عالية مقارنة بمحدودية مساحتها .

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة العقارية المهندس خالد بن سعود الصالح بأن الإقبال المتميز والذي شهده المزاد يؤكد على وجود حاجة ماسة للأراضي السكنية في عدد من قرى الأحساء ذات الكثافة السكانية العالية مقابل محدودية المساحة السكنية في تلك القرى، وأشار إلى أن ملاك المخطط الواقع على طريق الجفر شرق مدينة الهفوف حرصوا على طرح مخطط نموذجي متكامل الخدمات يلبي احتياج المواطنين والمستثمرين حيث تم تزويد المخطط بكافة خدمات البنية التحتية اللازمة ” الكهرباء، المياه، الهاتف، السفلتة، الإنارة والصرف الصحي”، وأكد الصالح بأن الأحساء استقطبت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من المستثمرين وشركات التطوير العقاري بسبب نجاح العديد من المزادات التي تم تنظيمها في المنطقة والتي تعود لعدة أسباب من بينها كثافتها السكانية، وفرة الأراضي الخام، الاحتياج الكبير للأراضي السكنية المطورة، الأسعار المناسبة.

من جهته أكد العقاري إبراهيم الدوسري بان الأحساء منطقة واعدة تمتاز بعدة مزايا منها كثافتها السكانية، موقعها الذي يربط المملكة بدول الخليج، استقطابها للعديد من سكان المناطق المجاورة الذين يفضلون الاستقرار فيها نظرا للهدوء الذي تتميز به كواحة زراعية، حيث ساهمت تلك العوامل في نجاح جميع المزادات التي تقام في المنطقة وتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين والمطورين، وأشار إلى أن الاحتياج الكبير للأراضي السكنية في قرى الأحساء سبب رئيسي لتوجه عدد من المستثمرين العقاريين لتطوير المخططات في تلك القرى، مؤكداً بأن نجاح مزاد مخطط الريف 2 يعد أمر طبيعي في ظل الحاجة للأراضي السكنية المطورة في المنطقة .

من جهته أشار العقاري سمير النعيم إلى أن السماح بتحويل الأراضي الزراعية القريبة من النطاق العمراني إلى أراضي سكنية ساهم في تلبية احتياجات بعض القرى من خلال توفير الأراضي والحد من ارتفاع الأسعار، وأضاف بان الإقبال الكبير سواء من قبل سكان مدن وقرى الأحساء أو من المستثمرين ساهم في نجاح عدد من المزادات التي تم تنظيمها خلال السنوات الماضية من بينها مزاد مخطط الريف 2 ، مخطط النور، مخطط الريان مخطط الثريا والنسيم 2 .