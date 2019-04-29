العقيل: المتابعة والاتصالات احدى ممكنات الرواد في إدارة اعمالهم بشكل مميز

حضور-لافت-شهده-اللقاء حضور لافت شهده اللقاء الخالدي-مكرما-العقيل الخالدي مكرما العقيل العقيل-والخالدي-في-صورة-جماعية-مع-مجلس-شباب-الاعمال العقيل والخالدي في صورة جماعية مع مجلس شباب الاعمال جانب-من-الحضور جانب من الحضور

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جرير للتسويق عبدالله بن عبدالرحمن العقيل بان العمل التجاري يحتاج الى اهتمام وعناية وتطوير حتى يؤتي ثماره منتجه الذي يرضى عنه صاحب التجارة.

وقال العقيل خلال برنامج تجربتي أحد برامج مجلس شباب الاعمال بغرفة الشرقية الذي عقد بمقر الغرفة الرئيس مساء الاحد 28 ابريل 2019، وحضره رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بانه في عالم المال والاعمال تطرح منتجات جديده بشكل مستمر، وهذا يتطلب من رجل الاعمال الحرص على متابعته والاهتمام به والتسويق له جيدا حتى يأخذ وضعه في السوق ويحقق الأرباح التي رسمت له في خطة العمل.

واوضح العقيل خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الغرفة حمد بن محمد البوعلي وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن بن سليمان السحيمي والأمين العام عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، بان الإمكانيات والقدرة هي هبة من رب العالمين ولا يمكن للبشر ان يكون على غير ما خلقه الله تعالى، لذا تجد أصغرنا في الاخوة هو من يقودنا حاليا لأنه الاكفأ، في الإمكانيات والقدرات، وهو من يساعدنا في نمو اعمالنا وتطويرها، مشيرا الى ان والده –رحمه الله- كان حريصا على اجتماعنا كأخوة معززا فينا الثقة والمحبة وكان دائما ما يردد ” قد لا تعلمون بان البركة في أي أحد فيكم”، مؤكدا بان شراكة الاخوة تستمر بحالة قوية مادام القوي يدعم الضعيف.

ولفت العقيل خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس شباب الاعمال عبدالله بن فيصل البريكان وعددا من قطاع الاعمال ورواد ورائدات الاعمال، الى ان اول فرع للمكتبة افتتح خارج منطقة الرياض كان في المنطقة الشرقية في العام 1408ه، مبينا بان رائد الاعمال الذي يخوض الاعمال التجارية يجب ان يتحلى بالصبر ويكون على قدر عالي من الذكاء، والمتابعة الحثيثة لما يجري حوله، ويتمتع بالاتصالات الداخلية والخارجية التي تمكنه من إدارة اعماله بشكل مميز، وأيضا التأثر بمن معه فقد تصله معلومة مفيدة من شخص بسيط وقد يتعلم مهارات من اشخاص كثر ، وهذا كله يساعده على قيادة عمله التجاري وتحقيق أرباح جيدة.

وحول الازمات التي يمر بها الاقتصاد في العالم قال بانه يجب على رائد الاعمال ان يعي جيدا بان عالم الاعمال تمر بفترات ركود وان العالم من حوله يتغير بشكل مستمر، لذا فهو بحاجة الى ان يتغير مثقله وان يتعامل مع الازمات وأيضا يتعلم كيف يحقق الإنجازات من رحم الازمات.

وحول الثورة الالكترونية والتحول في قطاع الاعمال أشار العقيل الى ان قطاع الاعمال يتفاعل مع التغيرات الجديدة ويواكب جميع المتغيرات موضحا بان عالم التطبيقات والتجارة الالكترونية أصبحت ذات أولوية الان ولابد من ان يتفاعل معها رواد ورائدات الاعمال ويواكبها فهي الان مطلب ومنفذ تجاري مهم يحقق أرباحا عالية.

وشدد العقيل خلال حديثه على عمل الخير وإعطاء الموظفين حقوقهم وعدم التأخر عليهم في ذلك، مبينا بان سبب البركة في العمل ونمو التجارة هي العدل بين الموظفين وعدم التعمد في الظلم، لافتا الى ضرورة وقف جزء من رأس المال كوقف قائلا بان الشراكة مع رب العالمين خير تجارة.

وفي الختام كرم رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، و رئيس مجلس شباب الاعمال عبدالله بن فيصل البريكان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جرير للتسويق عبدالله بن عبدالرحمن العقيل بدرع تذكاري.