الأمير خالد بن سلمان يرعى حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الملك فهد البحرية غداً

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع حفظه الله .. حفل تخريج الدفعة (الثانية والثلاثون) من طلبة كلية الملك فهد البحرية بمقرها بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل، وذلك في يوم الخميس (27/ 1440/08هـ).

وبهذه المناسبة، رفع اللواء البحري الركن علي بن محمد القحطاني قائد كلية الملك فهد البحرية، باسمه ونيابةً عن منسوبي كلية الملك فهد البحرية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على رعايتهم لأبنائهم الطلاب ولدعمهم كلية الملك فهد البحرية في مسيرتها المباركة مجدداً لهم العهد بالولاء والطاعة.

وأكد سعادة قائد الكلية أن التوجيهات الحكيمة من القيادة العليا وفقها الله ورعايتها المستمرة لهذه الكلية، كان لها أكبر الأثر في تطوير قدراتها وإمكانياتها التعليمية والتدريبية والتي ساهمت في رفع من مكانتها لتصل إلى مصاف الكليات العسكرية البحرية المرموقة، كما أشار سعادته أن الدعم اللامحدود لكلية الملك فهد البحرية خلال السنوات الأخيرة بأحدث التقنيات التعليمية والتدريبية المتطورة من مشبهات ومعامل ومساعدات تدريب إلا دليل واضح على هذا الاهتمام .

الجدير بالذكر أن خريجي الدفعة (الثانية والثلاثون) لهذا العام تضم طلبة من حرس الحدود السعودي وزملاء لهم من عدد من الدول الشقيقة من كل من: مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية .