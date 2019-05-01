جونسون تطلق مجموعة cottontouch™ الأولى من نوعها للعناية ببشرة المواليد الجديد

مجموعة™ cottontouch اللطيفة هي أول مجموعة من المنتجات المصممة لرعاية وحماية حديثي الولادة من اليوم الأول، عبر درجة الحموضة المثالية ومكونات القطن الحقيقي بالاعتماد على تراثها الممتد لفترة 125 عاماً من تقديم الانطلاقة الصحية والسعيدة للأطفال، أطلقت جونسون مجموعة™cotttontouch الجديدة المخصصة للمواليد الجدد في الشرق الأوسط، والتي تحتوي على القطن الحقيقي اللطيف على البشرة، وهذه هي أول مجموعة مصممة خصيصاً لبشرة المواليد الجدد. وتم إطلاق المنتجات الجديدة عبر “جلسة جونسون” في جدة؛ الفعالية التي ضمت مجموعة من الأمهات والأطباء في أمسية نقاشية حول أفضل الممارسة للعناية بالمواليد الجدد.

ومن المثبت سريرياً أن كامل مجموعة™cottontouch ، المؤلفة من غسول وشامبو ولوشن وزيت وبودرة ومناديل، توفر العناية والحماية اللازمة لبشرة الأطفال الرقيقة منذ اليوم الأول بعد ولادة الطفل، حيث تم تصميم هذه المجموعة لتلائم درجة الحموضة (pH) الطبيعية لبشرة الأطفال (5.5) وشعرهم (4.5)، وبالتالي تحافظ هذه التركيبة على البيئة الميكروبية الطبيعية لبشرة الأطفال، وهي الطبقة التي تحميها من مثيرات الحساسية والتهيج في البيئة المحيطة. بشرة المواليد الجدد أرق بنسبة 30% من بشرة البالغين، كما لا تكون طبقة حماية البشرة قد تشكلت بالكامل بعد لتحمي الطفل من خسارة الرطوبة والجفاف والاحمرار، ويساعد القطن الغير مسبب للحساسية المستخرج بعناية في منتجات مجموعة™ cottontouch على الاحتفاظ بالرطوبة والحفاظ على نضارة البشرة.

إضافة إلى الفوائد المتعلقة بالعناية بالبشرة، تم تركيب هذه المجموعة بحيث تدعم نمواً معرفياً صحياً للأطفال عبر الارتباطات الذهنية القوية بالروائح، إذ يخزن الأطفال الذكريات ويعتادون على العالم عبر روائحه. أظهرت الدراسات أنه عند الولادة، يعتمد الأطفال على حاستي الشم واللمس للتواصل مع العالم، وبالتالي تلعب هاتان الحاستان دوراً هاماً في تحقيق تفاعل الطفل الإيجابي مع الأهل والعالم المحيط به بعد الاستحمام. تعمل مجموعة™cottontouch ، التي تحتوي على رائحة جونسون المريحة والمعروفة، على تحسين هذه الحواس لتقوية الرابط بين الأهل ومولودهم الجديد. كما يساعد قوام هذا المنتج على التقليل من الرواسب الزلقة غير المرغوبة لضمان سلامة الطفل أثناء الاستحمام، حيث تحسن من قدرة الأهل على لمسه والإمساك به بثبات.

وحفاظاً على التزام العلامة التجارية بالشفافية الكاملة، يتألف كل منتج ضمن هذه المجموعة من مكونات بسيطة ولطيفة، 96% منها مستخرج طبيعياً، كما إنها خالية من البارابين، والفثالات، والأصباغ، والكبريتات، والمكونات البترولية والعطور المتسببة بالحساسية.

وقالت فيفيان ناسامو أوديور، مديرة العلامة التجارية الخاصة بالأطفال في “جونسون أند جونسون”، في تعليقها على هذا الحدث: “أثناء أبحاثنا الخاصة بالمستهلكين، أخبرَنا الكثير من الأهالي عن قلقهم بخصوص العناية بالمواليد الجدد. من العناية ببشرة الرضيع الجافة إلى تحسين تجربة الاستحمام، مجموعة™cottontouch المبتكرة الجديدة تراعي هذه المخاوف لدى الأهل، وتقدم لهم راحة هم بحاجتها خلال فترة بهذه الأهمية من حياتهم كأهلٍ جدد، حيث ينمو فيها الطفل عاطفياً وذهنياً وجسمانياً بسرعة كبيرة. تم تطوير هذه المنتجات بناءً على حدس الأهالي بالتوازي مع العلم، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل عناية بالأطفال تميّز منتجات جونسون عن المنتجات الأخرى”.

وقالت د. رؤى الطويلي، استشارية قبالة، مديرة ادارة القبالة في وزارة الصحة: ” يركز خط عملي بالكامل على صحة ورفاهية الأمهات والأطفال الحديثي الولادة، وأنا أعلم جيدًا متطلباتهم الفريدة. ويسعدني إطلاق شركة جونسون أول مجموعة للعناية ببشرة حديثي الولادة. مع سنين الخبرة التي تمتلكها شركة جونسون، فإن الأمر لا يتطلب تخمين ما هو أفضل للطفل، مما يعني أنه يمكن للأمهات أن يركزن على ما يهم حقًا – الارتباط بأحبائهم الجدد ”