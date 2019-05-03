مساعد وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ( 32 ) من كلية الملك فهد البحرية في الجبيل

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، رعى معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش أمس حفل تخريج الدفعة (32) من طلبة كلية الملك فهد البحرية ، وذلك بمقر الكلية بالجبيل.

وكان في استقباله لدى وصوله الكلية معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومعالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني, و قائد كلية الملك فهد البحرية اللواء بحري ركن علي بن محمد القحطاني.

وفور وصول معاليه بُدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد الكلية كلمة رحب فيها بمعاليه وبالحضور ، ثم تحدث عن التطور الكبير في كلية الملك فهد البحرية، وسعيها لتحقيق رؤيتها وأن تكون كلية رائدة ومميزة في مجال العلوم العسكرية البحرية، مشيرًا إلى إسهام الكلية في تزويد القوات البحرية وقوات حرس الحدود بالضباط والقادة البحريين ذوي الكفاءة العالية والجاهزية التامة ، معبرًا عن امتنان وشكر منسوبي الكلية لرعاية معاليه الحفل، ومهنئًا الخريجين بالتخرج ومتمنيًا لهم التوفيق.

بعد ذلك شاهد معالي مساعد وزير الدفاع العرض العسكري للكلية، وعددًا من التشكيلات، ثم جرى تسليم راية الكلية، وأداء القسم للخريجين.

إثر ذلك أعلنت النتائج حيث كرم معاليه المتفوقين من الدورة، وفِي النهاية الحفل عزف السلام الملكي .

الجدير بالذكر أن خريجي الدفعة ( الثانية والثلاثين ) تضم طلبة من حرس الحدود السعودي وزملاء لهم من عدد من الدول الشقيقة من كل من مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.