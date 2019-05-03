تعيش المملكة العربية السعودية أزهى عصورها في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من إنجازات في كافة المجالات وإصلاحات اقتصادية واجتماعية في إطار رؤية 2030 م التي بدأت تتحقق على أرض الواقع بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية التي أشادت بما يحدث في المملكة من نهضة حقيقة في كافة المجالات.

المملكة في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تهتم بكل أبناءها في كافة أرجاء المملكة وكل منطقة دخلت في الرؤية وزيارات سيدي الملك سلمان إلى عدد من المناطق في المملكة تؤكد أن سلمان المحبة يحب كل أبناءه ويحرص على سعادة ابناء المملكة والذي في عهده الكريم تم افتتاح المدارس والمستشفيات والمشروعات الخدمية بالإضافة إلى زيادة عدد المبتعثين للخارج وحقق أبناء المملكة انجازات بسبب توفير لهم كافة الدعم من سيدي سلمان المحبة وهذا سوف يساهم كثيرا في مستقبل المملكة خاصة أن المبتعثين عندما يعودوا إلى المملكة سوف ينقلوا كل ما تعلموه للداخل وهذا في صالح المملكة والشعب السعودي.

سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صاحب رؤية 2030 نقل المملكة إلى السعودية الجديدة والقوية وحولها إلى مملكة شابة يشارك في بناءها كافة ابناء السعودية شبابا وشابات ودخلت المرأة السعودية مجال العمل بنسبة وصلت إلى 90 % بالإضافة إلى أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تحصل المرأة على حقها في قيادة السيارة وهذا كان مطلب في السنوات الماضية من نساء السعودية وتحقق حلمهن في عهد سيدي محمد الامل الذي ينير الطريق لكل شباب وشابات المملكة وأبهر العالم بطموحه حتى ان الشباب العربي أصبح يضرب المثل بنجاح سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونشاهد ذلك في تغريدات الشباب العربي على مواقع التواصل الاجتماعي ولم لا ومحمد الأمل رائد التقدم والقائد الجديد للشرق الاوسط .

السعودية بفضل سيدي ولي العهد محمد الأمل تسلحت بأقوى الأسلحة العسكرية ونوعت أسلحتها وهذا ما تستحقه المملكة التي تحمي نفسها من الأعداء الذين يريدون الانقضاض عليها لكن لن يفلحوا مهما عملوا لأن محمد الأمل يقف لهم بالمرصاد ويراهن على قوة وعزيمة رجال الأمن والقوات المسلحة أبطال هذا الوطن وعزيمتهم مثل جبل طويق لا يقدر على كسرها الأعداء.

سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حارب الفساد في المملكة وطهر البلاد من الفاسدين وهذا ما جعل فتاة لبنانية في برنامج على الهواء مباشرة تطالب بالأمير محمد بن سلمان لتطهير لبنان من الفساد وهذا أكبر دليل على أن الأمير محمد بن سلمان أصبح حلم لكل شباب الوطن العربي لتخليصهم من الفساد والفقر والبطالة وهذا ما يحلم به سيدي محمد الامل للشرق الأوسط كله والذي يسعى محمد الأمل إلى أن يصبح الشرق الأوسط الجديد أفضل من أوروبا.

من وجهة نظري مهما أتحدث عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لن أوافيهما حقهما في الحديث وإنجازاتهما تحتاج إلى مجلدات وليس مقال لكن أتمنى من الله عز وجل يدوم عليهما بوافر الصحة والعافية وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وإن شاء الله القادم أفضل في عهد سلمان المحبة ومحمد الأمل.