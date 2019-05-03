أعلنت مكارم، العلامة الفندقية التابعة لشركة دور للضيافة والمتخصصة بإدارة الفنادق، عن توقيع عقد لتشغيل فندق “مكارم برج الصقرية” في مكة خلال مشاركتها في ملتقى “سوق السفر العربي 2019″ في دبي .

يقع فندق “مكارم برج الصقرية”، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في الربع الأول من العام 2020 ، في منطقة معابدة بمكة المكرّمة، على بعد 5 كيلومترات من الحرم الشريف. تخدم هذه الاضافة الاخيرة الى محفظة الفنادق التي تديرها مكارم خطة العلامة للتوسع في مكة المكرمة. ويضم الفندق الراقي المصنف أربع نجوم، 760 غرفة فسيحة متقنة التصميم ويحتوي قاعتين للمناسبات وثلاث قاعات مخصصة للمؤتمرات.

وتبرز أهمية هذه الاتفاقية في زيادة عدد الغرف التي تديرها فنادق مكارم، بما يتماشى مع استراتيجيتها التوسعية التي تهدف الى تشغيل 5000 غرفة بحلول عام 2023.

وفي هذا الصدد ، أكّد الرئيس التنفيذي في دور للضيافة د. بدر البدر أن فنادق مكارم تواصل التوسع في الفرص التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصّة من حيث زيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون حاج بحلول عام 2030.

وأشار د.البدر إلى أن الفندق الجديد يؤكّد سعي مكارم الدائم للتوسع في زيادة الغرف الفندقية من خلال اضافة فنادق جديدة لمحفظتهاو وتقديم خدمات الضيافة بأعلى المعايير العالمية مع الحفاظ على الأصالة السعودية.

من جهته أشار رئيس العمليات الفندقية في دور حسان أحدب إلى أن مشاركة مكارم في ملتقى “سوق السفر العربي” تأتي “لتبرز استراتيجيتنا التوسعية، وتهدف إلى تعزيز موقع مكارم كعلامة تجارية سعودية رائدة في تقديم خدمات الضيافة الفريدة مع التركيز بشكل رئيسي على السياحة الدينية”. وأضاف “هذه الاتفاقية الجديدة ستزيد محفظة مكارم إلى 2591 غرفة، ما يضعنا على الطريق الصحيح للوصول إلى هدفنا بمضاعفة عدد الغرف بحلول 2023 .” وأكد التزام مكارم بمواكبة التغييرات لتلبية احتياجات الحجاج والمعتمرين، محلياً ودولياً.

يشار إلى أن مكارم تدير عدد من الفنادق في العديد من المواقع داخل مكة، بما في ذلك فندق مكارم أجياد، مكارم أم القرى، مكارم منى، مكارم الشرفات، ومكارم البيت حيث تواصل تقديم خدمات الإقامة المتنوعة للحجاج والمعتمرين وغيرهم من الزائرين. وتقوم الشركة حالياً بإدارة 1415 غرفة، وسيتم إضافة 1176 غرفة أخرى من خلال عقدي مكارم برج الصقرية ومكارم جبل الكعبة الذي تم توقيعه في وقت سابق من هذا العام.