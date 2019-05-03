شاركت اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية “تيسير” في المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس، الذي نظمته لجنة الإفلاس خلال الفترة من 24 إلى 25 شعبان 1440، الموافق 29 – 30 إبريل 2019 في الرياض، برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

ويأتي انعقاد المؤتمر لتسليط الضوء على أهمية نظام الإفلاس في منظومة الاقتصاد والاستثمار وأثره على سهولة ممارسة الأعمال، بالتعاون مع الجهات المشاركة في تمكين نظام الإفلاس في المملكة، وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة.

وخلال المؤتمر تم مناقشة عدة محاور أساسية عبر حلقات النقاش وورش العمل التي شارك فيها عدد من الخبراء المحليين والدوليين، تضمنت الأثر الاقتصادي لنظام الإفلاس، وإجراء إعادة التنظيم المالي، ودور المحاكم في قضايا الإفلاس، واختصاصات لجنة الإفلاس، وإجراء التصفية.

يذكر أن نظام الإفلاس الجديد يعد إحدى مبادرات لجنة “تيسير” التشريعية والتنظيمية التي تهدف توفير بيئة جاذبة وآمنة للمستثمرين، كما تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها إقليميًا وعالميًا.